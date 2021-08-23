На Республиканскую педагогическую конференцию, которая пройдет с 23 по 24 августа в Минске, от Гомельской области выдвинуто около 100 педагогов. Расширенный формат позволит сообща обсудить вопросы завтрашнего дня. Ведь наше завтра — это то, что мы закладываем детям уже сегодня. А значит, совершенствуя сферу образования, важно не отказаться от того, что наработано годами и приносит отдачу, считает заместитель начальника управления образования Гомельского облисполкома Жанна Жданович. По ее словам, система образования области готова к новому учебному году, но, конечно, примет как руководство к действию основные выводы августовского педсовета. В учительском корпусе региона немало достойных представителей, есть даже династии. К примеру, педагогической династии Ятченко из Наровлянского района более 100 лет. Учитель истории и обществоведения средней школы № 3 г. п. Наровля Наталья Ятченко — второе поколение династии.

— Мама для нас всегда была примером добросовестного, творческого, бескорыстного труда. Именно она научила восхищаться работой с детьми, поэтому вопрос о выборе профессии был однозначен. Учителями работают также мой брат с невесткой и их дети. Мы с ранних лет понимали, что педагог — не профессия, а зов сердца, зов крови. И если бы пришлось свой жизненный путь выбирать заново, опять стала бы педагогом.

— Что, по вашему мнению, главное в профессии учителя? Какие личные качества и профессиональные компетенции важны?

— В работе с детьми без доброты никуда, это и есть педагогика. Но самые главные качества — желание и способность меняться, самообразовываться и переобучаться. Учитель может учить, только если сам учится. Мне кажется, что у каждого в жизни был наставник с большой буквы, тот, кто повлиял на выбор жизненного пути и дал прочные знания, навсегда остался в сердце как образец нравственности и интеллигентности.

Педагоги нашей школы уделяют особое внимание формированию мировоззрения учащихся, гражданской позиции, воспитанию патриотических чувств и семейных ценностей. Много сделано в контексте трилогии Года малой родины. Конечно же, первостепенное внимание уделяем воспитательно-профилактической работе и работе с семьями учащихся. Общими усилиями должны готовить законопослушного гражданина, патриота Беларуси.

— В последнее время широко обсуждаются новации в системе образования. Что думаете по поводу того, что ЦТ хотят совместить со школьными экзаменами?

— У меня двоякое мнение. Конечно, на 11-классниках лежит слишком большая нагрузка. За короткий промежуток они сдают 7—8 экзаменов: в школе и при поступлении в вуз. Согласна, совмещение экзаменов и ЦТ уменьшит нагрузку на ребят. Однако возможно ли таким образом повысить объективность оценки знаний? И как это позволит усилить контроль за результатами учебной деятельности выпускников? Новшество планируют ввести в 2022-м, надеюсь, за год что-то прояснится.

— Ваше отношение к тому, что с нового учебного года в школах появится руководитель по военно-патриотическому воспитанию?

— Ничего плохого в этом не вижу. В советские времена военруки были в старших классах, и те выпускники выросли в большинстве своем настоящими патриотами. Тогда ребята с удовольствием шли в армию. Просто необходимо, чтобы молодежь осознавала свой долг перед Отечеством и не думала, что служба в Вооруженных Силах — потеря времени. Помимо прочего, это возможность приобрести воинскую специальность, воспитать в себе качества настоящего мужчины и гражданина. Роль патриотического воспитания, которое прививается в школе, неоценима.