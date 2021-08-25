На Будакошелевщине продолжают чествовать новых героев уборочной страды. В этот раз заслуженные награды и слова благодарности звучали в адрес хлеборобов СУП «Андреевка», КСУП «Кривск» и ОАО «УваровичиЭлит».

На неделе первыми прямо в поле награду из рук первого заместителя председателя – начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Олега Архипенко получал водитель, перевезший более 1500 тонн зерна, Виктор Гаев.

Олег Леонидович отметил, что именно на таких трудолюбивых и добросовестных работниках держится сельскохозяйственная отрасль. К поздравлениям присоединились председатель райкома профсоюз работников АПК Елена Степаненко и руководство сельхозпредприятия.

Не остались без внимания и комбайнеры, намолотившие более 1000 тонн зерна с учетом помощи Кормянскому району. Директор хозяйства Артем Малышев вручил аграриям Владимиру Балобану, Юрию Гуменюку, Илье Галузе и Даниилу Гуменюку благодарственные письма от сельхозпредприятия и денежные сертификаты.

Артем Викторович подчеркнул, что комбайнеры внесли значительный вклад в уборочную страду. Безусловно, тысяча тонн –это тот рубеж, который они бы достигли и в нашем районе. Тем не менее, благодаря их слаженной работе, хлебные закрома Кормянского района пополнились зерном нового урожая.

Следующими поздравления принимали аграрии КСУП «Кривск». Экипаж старшего комбайнера Владимира Свердлова и помощника комбайнера Якова Рубанова намолотил тысячу тонн зерна. И если для Владимира Михайловича получать награды – дело привычное, ведь за его плечами более 40 лет в сельхозотрасли, то для молодого комбайнера Якова Рубанова эта тысяча первая. Под руководством опытнейшего комбайнера хозяйства молодой специалист смог воплотить в жизнь свою давнюю мечту и достичь заветной цели в намолоте зерна.

Тысячу тонн намолотил и молодежный экипаж Александра Солоненко. Комбайнеру вдвойне приятно было получать награды и слышать слова благодарности как от руководства района и сельхозпредприятия, так и от молодежного лидера «БРСМ» Максима Ляпко.

Александр Солоненко признается, что работать на благо родного хозяйства для него не в первой. Как только начинается уборочная страда из животноводов он переквалифицируется в механизаторы и работает в поле. По его словам, это отличная возможность не только проявить себя, но и хорошо заработать.

Сегодня хлеборобов ОАО «УваровичиЭлит» поздравлял глава района Анатолий Гапоник.

– Приятно видеть среди лидеров жатвы молодежь, это значит, что сельхозотрасль будет в надежных руках, – обратился к труженикам Анатолий Генрикович.

Глава района также акцентировал внимание на том, что сельское хозяйство – процесс непрерывный. Поэтому почивать на лаврах некогда и нужно активно браться за другие виды работ.

Награды из рук председателя райисполкома получили комбайнер Максим Свердлов и водитель Денис Яковцов. Следует отметить, что для Максима Свердлова эта уборочная кампания уже восьмая по счету. В хозяйство он пришел нынешней весной из КСУП «Кривск», где не один год проработал бок о бок вместе с братом и отцом.

Как признается комбайнер, именно отец привил ему любовь к земле и нелегкому сельскому труду. Поэтому работать плохо или спустя рукава не в его правилах, а в любом деле нужно стремиться к высоким результатам.

С ним полностью согласен и водитель Денис Яковцов, для которого нынешняя уборочная страда первая в его трудовой биографии. Молодой человек рад такому удачному старту и в дальнейшем планирует трудиться на благо родного сельхозпредприятия.

Лидеров жатвы также поздравила Елена Степанеко и вручила им благодарственные письма от Гомельского обкома Белорусского профессионально союза работников АПК. К поздравлениям присоединились Максим Ляпко и директор хозяйства Наталья Маковская.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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