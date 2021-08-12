Первым секретарем Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи стал Александр Лукьянов. Его избрал пленум ЦК, который прошел сегодня в Минске после съезда БРСМ, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее Александр Лукьянов занимал должность начальника отдела исследований в области ликвидации чрезвычайных ситуаций Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС.

Съезд БРСМ проходил в формате открытого диалога и объединил 500 делегатов из всех регионов Беларуси: активистов БРСМ — представителей различных категорий молодежи — учащейся, студентов, работающей, сельской, служащей, проходящей службу в силовых структурах. В работе форума также приняло участие руководствоАдминистрации Президента Беларуси, ряда министерств и ведомств, представители депутатского корпуса, общественных объединений патриотической направленности.

belta.by