Отдел образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома стал победителем областного конкурса на лучшую организацию работы по обеспечению качества образования обучающихся в 2020-2021 учебном году среди отделов, в подведомственных учреждениях которых обучается и воспитывается до 10 тысяч детей.

Церемония награждения победителей конкурса прошла сегодня, 28 августа, в Гомельском общественно-культурном центре на главном областном педагогическом форуме.

Начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов вручил диплом и вымпел победителя начальнику отдела образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома Елене Парфененко.