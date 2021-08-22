В этот вечер агрогородок был наполнен энергией настоящего музыкального праздника. Погода отличная, как и настроение у местных жителей — не зря же концерт назывался «Земля счастья».



Открыли концерт телеведущая Полина Шуба и артист Руслан Чернецкий. Полина рассказала, что поинтересовалась у коллег, освещавших недавний визит Александра Лукашенко, чем им запомнился агрогородок? Журналисты ответили: трудолюбивыми людьми, прекрасными условиями, созданными для них, и не случайно же Тихиничи участвовали в проекте «Деревня будущего». А деревня будущего – это сочетание лучших качеств городской и сельской жизни. Так и есть, убедиться в этом можно было, прогулявшись по красивым и аккуратным улочкам современного агрогородка.

Но теперь о концерте, который подарил глава государства – исполнил желание местных жителей. Первой на сцену вышла группа «Аура», исполнив две песни – одну очень лирическую о красоте нашего края и любви к нему и вторую — очень зажигательную. Алена Ланская, поприветствовав гостей праздника, пожелала всем счастья и процветания.

Бодрости и драйва добавил женский вокальный коллектив «Чаровницы». Волну энергии продолжил ВИА «Верасы». На ура зрители приняли песню «Карнавал» из первой пластинки группы.

Первую часть вечера разбавляли колоритные выступления Национального академического народного хора имени Г. И. Цитовича. Как только ведущие заговорили о высоком искусстве, стало понятно, что сейчас прозвучит нечто неожиданное. Так и вышло. Солист Большого театра Владимир Громов исполнил несколько потрясающих классических произведений.

Порадовали жителей агрогородка Николай Скориков, Виктория Алешко, и, конечно же, Александр Солодуха. Артист вышел на сцену в ярком аквамариновом костюме, исполнил хиты и на бис — «Виноград». К этому времени гости праздника заметно раскрепостились и танцевали возле сцены. Драйва добавил дуэт Ольга Рыжикова и Тео. Под его бодрый «Чизкейк» танцевали все.

Под бурные аплодисменты на сцену вышел Анатолий Ярмоленко и группа «Сябры». Это было ярко, сильно, патриотично, зажигательно. Зрители ликовали и эмоциями поддерживали знаменитый коллектив.

Стоит отметить, что в течение концерта ведущие называли имена лучших работников из разных сфер – сельского хозяйства, образования, культуры, медицины.

Жительница агрогородка Елена поделилась впечатлениями:

— Мне очень понравился концерт, а также то, как в целом праздник был организован — работали детские площадки, торговля. Дети тоже в восторге! Конечно, столько звезд мы еще не видели. А завершился субботний вечер потрясающим фейерверком. Это было здорово!