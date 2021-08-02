Пока одни белорусские атлеты завоевывают олимпийские медали, другие, а точнее другая – на Играх в Токио вне конкуренции по скандальности.

Легкоатлетка Кристина Тимановская откровенно провалила первый же забег на дистанции 100 метров и не попала даже в полуфинал олимпийских соревнований. Ее время на финише составило 11,47 секунды, что можно охарактеризовать емким выражением «ни шатко, ни валко». Для сравнения чемпионка Токио-2021 Элейн Томпсон из Ямайки показала 10,61. Да и вся первая шестерка финалисток выбежала из 11 секунд.

Однако вопрос, зачем с таким уровнем подготовки Кристина вообще поехала на Игры, не стал риторическим. Возможно, чтобы устроить крупный скандал. А это она делать умеет. Например, в прошлом году Тимановская выдала целую драму в соцсетях из-за того, что… не поделила спортзал с прыгуньей в длину Анастасией Мирончик-Ивановой. Настя тогда так высказалась о нраве Кристины: «Тебя все знают как негативную и достаточно злую девушку, ты часто оскорбляешь людей, повышаешь голос… О тебе не говорят, а тебе очень хочется создавать поводы тебя обсуждать. Старайся делать это иначе… Желаю тебе хоть раз завоевать что-то на чемпионате мира или Европы и в целом удачи. Будь добрее».

Вот теперь нам яснее становятся и события в Токио. Вскоре после фиаско на 100-метровке Тимановская записала сторис в Инстаграм, в котором жестко (с нецензурной лексикой) раскритиковала руководство легкоатлетической сборной Беларуси. Причина, как всегда, невероятная. Из-за отстранения двух наших участниц эстафеты 4х400 метров (у них оказалось недостаточное количество допинг-проб) Кристине нужно было выступить вместо одной из выбывших белорусок. Тимановская восприняла такую перспективу чуть ли не как личное оскорбление. И записала свое истеричное обращение.

Вообще любой нормальный спортсмен после провала испытывает жгучий стыд и желание срочно все исправить. А здесь легкоатлетке дали шанс пробежать в еще одном виде, но она сочла за лучшее облить грязью свою страну. Разумеется, за это оппозиционные интернет-помойки тут же возвели ее в ранг героини. Взбудоражились беглые недоспортивные фонды, беглый недопосол-недотеатрал – в общем, все виды беглых, а также так называемая белорусская диаспора в Японии. Поставили на уши МОК, организаторов Олимпиады, токийский аэропорт и полицию. Раздался вой, что Тимановскую притесняют из-за политической позиции – судя по ее Инстаграму, она придерживается бчб-взглядов. Сама Кристина попросила убежища в Австрии. Выходит, решила таким мерзким способом пробраться к западной кормушке?

Интересно, почему тренерский штаб сборной включил в состав на Олимпиаду спортсменку без особых результатов, но с особыми тараканами в голове?

Руководство легкоатлетической сборной Беларуси в такой ситуации приняло единственно верное решение – избавить бегунью, которая не хочет выступать за свою страну, от мучений на дорожке и отправить домой. Понятно, с возвратом немалых суточных за дни, что она не добудет на Играх. Это обстоятельство, говорят, особенно не понравилось спортсменке. Тимановская без зазрения совести записала очередное обращение – на этот раз к МОК с просьбой о помощи. Также заявила, что не вернется в Беларусь, якобы там ее могут посадить в тюрьму.

Интересно, почему тренерский штаб сборной включил в состав на Олимпиаду спортсменку без особых результатов, но, похоже, с особыми тараканами в голове? Не поверю, что наставники не знали о ее «закидонах». Про характеристику, которую Тимановской дала Мирончик-Иванова, уже упомянуто. А вот что сказал о скандальной спринтерше бронзовый призер Игр в Токио прыгун в высоту Максим Недосеков на пресс-конференции после завоевания медали: «Мне не нравится этот человек. Она ведет себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова». Получается, в легкоатлетической команде прекрасно знают об особенностях характера Тимановской. Однако тренерский штаб все равно берет ее в Токио, несмотря на то, что ясно: выдающихся результатов у нее нет, на достойное выступление на 100-метровке рассчитывать не приходится. Тогда зачем? Надеялись на спортивное чудо? Но рожденный ползать, бегать не будет.

К слову, многие аналитики теперь сходятся во мнении, что спринтерша осознанно проводит акцию по дискредитации Беларуси на Олимпиаде. Слишком уж быстро на удобный «повод» отозвались беглые офисы и заполонили своим негативом информпространство. Вбросили громкое слово «депортация», которое с удовольствием подхватили иностранные СМИ. Хотя очевидно, что именно депортировать Тимановскую или кого бы то ни было другого из Японии могут только власти Японии.

Ну а Тимановская, видимо, продолжает четко выполнять договоренности с кураторами: пытается опозорить пока еще свою страну (хотя она уже, похоже, в Польше), отвлечь внимание общественности от медальных успехов наших атлетов. И самое главное – будоражит умы невероятных в преддверии годовщины мятежа. Что тут скажешь, позорная роль – преуспеть не в спорте, а в предательстве. Но она выбрала ее сама.

© Правда Гомель