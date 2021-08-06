О выплате единовременной материальной помощи к учебному году читайте в нашем материале.

Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома информирует, что п. 11 Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2021-2026 годы» предусмотрена выплата единовременной материальной помощи к учебному году многодетным семьям на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования) в Республике Беларусь.

Выплата производится управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома на основании таких документов, как:

✓ заявление произвольной формы с указанием расчетного счета, куда необходимо направить деньги;

✓ паспорт одного из родителей;

✓ справки из школы об обучении детей в 2021/2022 гг.;

✓ свидетельства о рождении детей-школьников;

✓ документ, подтверждающий, что семья является многодетной (удостоверение многодетной семьи).

Обращаем внимание, что выплата производится только на детей, обучающихся в учреждениях общего среднего и специального образования на уровне общего среднего образования (Кодекс об образовании).

За справками обращаться по тел.: 7-75-41, 7-31-22, 7-75-42, 7-75-49.

Подготовила Елена БЕЛКО