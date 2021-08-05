В четверг, 5 августа, прошла рабочая встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. На ней обсудили ряд важных для нашей страны вопросов.

Еще одна важная тема, на которой заострил внимание Александр Лукашенко, – реакция ФПБ на санкционное давление Запада на нашу страну.

– Хочу поблагодарить Вас и наши профсоюзы за активную работу в плане противодействия санкциям. Это достойная работа, когда организовали людей, и в международном плане был услышан голос не только лидеров профсоюзов, а наших людей, трудящихся, – сказал глава государства. – Молодцы. Тысячи и тысячи людей, которые решили высказаться. Это большое дело, – отметил белорусский лидер.

По мнению Александра Лукашенко, такая острая реакция белорусов в ответ на санкционное давление безусловно принесет результат.

– Профсоюзы работали и будут работать над тем, чтобы противодействовать и противостоять этим недружеским и враждебным действиям, – заверил главу государства Михаил Орда.

По его мнению, для всех очевидно, что западные санкции вводятся для нанесения экономического ущерба Беларуси и ее гражданам.

– Цель понятна, они ее и не скрывают: они хотят вызвать возмущение людей, это захват страны и подчинение Беларуси интересам других стран, – лидер национального профцентра.

Кроме того, Президент Беларуси и глава Федерации профсоюзов обсудили проведение уборочной кампании, а также оговорили, какую помощь оказывает профсоюзный актив для оперативной уборке урожая в стране.

– Санкции санкциями, но если будет во что одеть детей к школе и людям одеться нормально, если будет что покушать людям, тогда будет результат, – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что уборочная кампания в Беларуси традиционно проходит в особых погодных условиях, профсоюзам нужно подставить свое плечо аграриям, как это бывает каждый год.

– В августе всегда время спрессовано, и погода нас проверяет на твердость и решительность. Надо обеспечить людей. Прежде всего – зарплата, питание в поле и так далее, обычная работа профсоюзов, – поставил задачу Александр Лукашенко.

Подготовила Анжела ЛЮДЫНО

Фото БЕЛТА

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