Уважаемые выпускники учреждений среднего образования, а также кандидаты, которые написали заявления для поступления в высшие военные учебные заведения, а затем по каким-либо причинам отказались от поступления (низкий средний балл аттестата, низкие баллы предварительного тестирования по предметам, не завершили медицинское освидетельствование в установленные сроки)!

Прием документов для поступления в высшие военные заведения продлён:

прием — с 3 по 7 августа.

Зачисление абитуриентов — по 8 августа.

Всем желающим и сделавшим свой выбор получить профессию офицера необходимо обратиться в военный комиссариат Буда- Кошелевского и Чечерского районов.

За справками обращаться в военный комиссариат Буда- Кошелевского и Чечерского районов по телефону 7-78-73.