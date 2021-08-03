Уважаемые выпускники учреждений среднего образования, а также кандидаты, которые написали заявления для поступления в высшие военные учебные заведения, а затем по каким-либо причинам отказались от поступления (низкий средний балл аттестата, низкие баллы предварительного тестирования по предметам, не завершили медицинское освидетельствование в установленные сроки)!
Прием документов для поступления в высшие военные заведения продлён:
прием — с 3 по 7 августа.
Зачисление абитуриентов — по 8 августа.
Всем желающим и сделавшим свой выбор получить профессию офицера необходимо обратиться в военный комиссариат Буда- Кошелевского и Чечерского районов.
За справками обращаться в военный комиссариат Буда- Кошелевского и Чечерского районов по телефону 7-78-73.