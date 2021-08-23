

Автолавки торговой сети «Евроопт» ежедневно посещают самые отдаленные населенные пункты района с малым количеством населения. Для сельских жителей приезд автолавки – это всегда повод не только купить продукты, но и встретиться с односельчанами и узнать свежие новости. А для работников Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС – хороший способ напомнить сельским жителям основные правила безопасности жизнедеятельности.

Двигаясь по маршруту автолавки пропагандисты в интерактивной форме напоминают сельчанам о действиях на случай возникновения пожара, правилах вызова экстренных служб, необходимости установки автономного пожарного извещателя, недопустимости курения в местах для сна, выжигания сухой растительности и оставления малолетних детей без присмотра взрослых, а также как правильно эксплуатировать отопительную печь и проверить на работоспособность пожарный извещатель. А чтобы правила безопасности запомнились надолго, гражданам вручают буклеты на противопожарную тематику.

Для тех же, кто в этот день по каким-либо причинам не пришел к автолавке, спасатели доводят основные правила безопасности с помощью сигнально-говорящего устройства служебного автомобиля и оставляют тематические буклеты в почтовых ящиках.