В Беларуси обитает три вида змей: уж, медянка, обыкновенная гадюка (единственная ядовитая).

Змеи кусают, как правило, за кисть, пальцы рук либо за голень или стопу.

Чаще всего жертвами становятся дачники и грибники.

Меры предосторожности от укусов змей:

— отправляясь в лес за грибами или ягодами, лучше всего надеть обувь с высоким голенищем, а брюки — длинные и из плотной ткани;

— прежде чем срезать гриб, проверить палкой, нет ли рядом змеи;

— присаживаясь отдохнуть — осмотреть место отдыха.

Симптомы укуса:

— в области укуса пострадавший чувствует сильную боль;

— из ранки выступает несколько капелек крови;

— быстро появляется опухоль, иногда достигающая значительных размеров;

— спустя час или два может появиться чувство холода, затрудненное дыхание, сильная жажда, нитевидный пульс, обмороки, судороги, бред.

Первая помощь:

— удалить яд из ранки;

— по возможности создать покой укушенной конечности, поместить ее в возвышенное положение;

— пострадавшего укутать в теплую одежду;

— давать обильное питье;

— быстро доставить пострадавшего в специализированное отделение токсикологии или ближайшее лечебное учреждение.

Источник: Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Минска, открытые источники.

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