В Беларуси обитает три вида змей: уж, медянка, обыкновенная гадюка (единственная ядовитая).
Змеи кусают, как правило, за кисть, пальцы рук либо за голень или стопу.
Чаще всего жертвами становятся дачники и грибники.
Меры предосторожности от укусов змей:
— отправляясь в лес за грибами или ягодами, лучше всего надеть обувь с высоким голенищем, а брюки — длинные и из плотной ткани;
— прежде чем срезать гриб, проверить палкой, нет ли рядом змеи;
— присаживаясь отдохнуть — осмотреть место отдыха.
Симптомы укуса:
— в области укуса пострадавший чувствует сильную боль;
— из ранки выступает несколько капелек крови;
— быстро появляется опухоль, иногда достигающая значительных размеров;
— спустя час или два может появиться чувство холода, затрудненное дыхание, сильная жажда, нитевидный пульс, обмороки, судороги, бред.
Первая помощь:
— удалить яд из ранки;
— по возможности создать покой укушенной конечности, поместить ее в возвышенное положение;
— пострадавшего укутать в теплую одежду;
— давать обильное питье;
— быстро доставить пострадавшего в специализированное отделение токсикологии или ближайшее лечебное учреждение.
Источник: Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Минска, открытые источники.