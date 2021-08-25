Состоялся пленум Буда-Кошелевской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры. От лица профсоюзной организации района выступила Ольга ПОПКОВА, председатель районной профсоюзной организации работников культуры, информации, спорта и туризма.

Председатель отметила вопросы, которые стояли перед организацией в 2020 и 2021 году, обозначила преимущества членства в профсоюзе: льготы, компенсации, подарки. Профсоюзная организация участвует в жизни общества, следит за условиями и оплатой труда, заботится об улучшении состояния рабочих и учебных мест.

— Большая работа проводится для создания нормальных условий труда. Это и ремонт зданий и кабинетов. И как результат проводимой работы в 2021 году государственное учреждение образование «Буда-Кошелевская детская школа искусств» признаны победителями ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории Гомельской области, — отметила Ольга Николаевна.

Была процитирована часть выступления на III пленуме Совета Федерации профсоюзов Беларуси Михаила ОРДЫ.

Он акцентировал внимание на том, что сохранение стабильности трудовых коллективов, возможности людям работать – одна из основных задач профсоюзов в сегодняшних условиях.

— Профсоюз, как никто другой, знает «болевые точки» трудовых коллективов и должен своевременно реагировать на запрос граждан, — отметил Михаил ОРДА в своём выступлении.

Принять участие в пленуме пришел актив отраслевых профсоюзных организаций района, в том числе гомельской областной организации Профсоюза и районного объединения профсоюзов.

Алина ЮРИНСКАЯ, фото автора