Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг ОДО «Асопс» и ГП «Белоруснефть-Промсервис» в части качества ТО и Р системы пожарной автоматики в зданиях РУП «Белоруснефть-Особино» (элеватор и комбикормовый цех Узовского КХП) и ООО «Эмерком Ю.А.» на объектах филиала «Морозовичи-Агро».

При мониторинге было установлено, что требуется частичная замена аккумуляторных батарей системы пожарной автоматики в здании комбикормового цеха.

В адрес руководителя ГП «Белоруснефть-Промсервис» направлены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.