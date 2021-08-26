Пустующие здания не только портят эстетичный вид населенных пунктов, но и становятся настоящей проблемой контролирующих органов. Если здание пустует, то оно, как правило, потенциально опасно. Подобное место зачастую притягивает к себе как людей без определенного места жительства, так и любопытных подростков.

Чтобы предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций, работники Буда-Кошелевского РОЧС проводят рейды по обследованию неэксплуатируемых объектов на территории района на предмет ограничения в них доступа посторонних лиц. Ведь их главная задача – пресечение нарушений требований пожарной безопасности, а также принятие мер по ограничению свободного доступа к небезопасным сооружениям.

Как показывают рейды, в большинстве зданий выявлены такие нарушения, как отсутствие ограждений зданий и сооружений, предупреждающих знаков и информационных табличек на них, не закрыты дверные и оконные проемы.

Таким образом, как свидетельствует практика, одной из главных причин свободного проникновения в заброшенные здания является халатность балансодержателя, который обязан следить за состоянием объектов. Вторая причина – это когда непрошеные гости устраняют все преграды для того, чтобы попасть в пустующие здания.

По завершении проводимых рейдов руководителям организаций, не обеспечивающим ограничение доступа в неэксплуатируемые здания и сооружения, вынесены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В целях профилактики мероприятия будут продолжаться, так как любую трагедию легче предупредить, чем ликвидировать.