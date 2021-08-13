В рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой родины» работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС совместно с автоклубом центрального районного Дома культуры провели пожарно-профилактические мероприятия с жителями населенных пунктов Заря и Владимировка Гусевицкого сельсовета.

В ходе мероприятия спасатели осветили цели и задачи республиканской акции, довели статистику по пожарам и гибели людей на них, рассказали об основных причинах возникновения пожаров, при этом акцентировав внимание на фактах гибели людей по причине злоупотребления спиртными напитками и курения в постели. Также настоятельно рекомендовали устранять нарушения правил пожарной безопасности в своем жилище, а в интерактивной форме довели до жителей деревень, как правильно эксплуатировать отопительную печь, порядок вызова экстренных служб и действия в случае возникновения пожара. Напомнили и о необходимости установки автономного пожарного извещателя, о недопустимости выжигания сухой растительности. После этого всем вручили буклеты на противопожарную тематику, как напоминание о соблюдении правил безопасности.

А завершились мероприятия концертными программами, подготовленными коллективом художественной самодеятельности «Купава».

Акция прошла весело и с пользой. Все участники пополнили багаж знаний в области пожарной безопасности и действий в случае их возникновения.