Районная педагогическая конференция собрала педагогов Будакошелевщины в преддверии нового учебного года

Итоги и достижения минувшего учебного года, задачи и перспективные пути развития на предстоящий, заслуженные награды и благодарность за труд опытным наставникам и педагогам, напутствия молодым специалистам – все это вместило в себя районное августовское совещание педагогических работников, которое состоялось сегодня в районном Доме культуры.

В августовской конференции педагогических работников приняли участие почетные гости – председатель райисполкома Анатолий Гапоник, заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова и директор учреждения образования «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» Светлана Екименко.

На совещание были приглашены руководители и педагоги учреждений образования, ветераны педагогического труда, представители районных служб и общественных организаций.

В фойе Дома культуры разместились интерактивные площадки учреждений образования района, на которых были представлены новые формы работы, инновационные проекты, достижения совместной работы педагогов и учеников.

Глава района Анатолий Гапоник отметил, что многое сделано в районе для создания надлежащих условий в учреждениях образования, и родители должны быть уверены в том, что их дети находятся в безопасной среде. Отметив положительные результаты в централизованном тестировании, олимпиадном движении, Анатолий Генрикович выразил уверенность, что коллектив педагогических работников района готов к решению новых и самых сложных задач, и пожелал всем вдохновения, доброго здоровья, оптимизма, творческого поиска, успешной реализации намеченных планов.

По традиции на торжественном заседании чествовали лучших представителей системы образования. 19 педагогам и руководителям учреждений образования вручены денежные сертификаты за результативную работу с учащимися первой ступени общего среднего образования, подготовку к централизованному тестированию и создание условий для качественной подготовки выпускников к тестированию: Наталье Артюх, учителю начальных классов начальной школы г.Буда-Кошелево, Ольге Грицковой, учителю начальных классов Уваровичской школы, Татьяне Поляковой, учителю начальных классов начальной школы г.Буда-Кошелево, Елене Величко, учителю начальных классов Октябрьской школы, Александру Сазонову, учителю русского языка и литературы Дуравичской школы, Виктории Оборской, учителю английского языка гимназии г.Буда-Кошелево, Ирине Качкиной, учителю математики Дуравичской школы, Татьяне Парфененко, учителю русского языка и литературы гимназии г.Буда-Кошелево, Наталье Сивцовой, учителю гимназии г.Буда-Кошелево, Валентине Жгаревой, учителю белорусского языка и литературы Коммунаровской школы, Наталье Венцель, учителю истории Коммунаровской школы, Ирине Юрковой, учителю немецкого языка Коммунаровской школы, Сергею Качкину, директору, учителю физики Дуравичской школы, Сергею Надточаеву, учителю физики средней школы №1 г.Буда-Кошелево, Евгению Агажельскому, директору гимназии г.Буда-Кошелево, Михаилу Борисевичу, директору Коммунаровской школы, Елене Некрашевич, директору средней школы №1 г.Буда-Кошелево, Диане Хлебоказовой, директору Гусевицкой школы.

Почетными грамотами, благодарностями райисполкома и райсовета награждены 13 педагогов: Людмила Пыжикова, учитель белорусского языка и литературы Дуравичской школы, Наталья Купцова, учитель трудового обучения средней школы №1, Ирина Искрицкая, педагог дополнительного образования Уваровичского центра детского творчества, Виталий Титюк, учитель физической культуры и здоровья Бушевского детского сада-средней школы, Ирина Беленок, учитель начальных классов Губичской школы, Татьяна Бодрунова, педагог-психолог начальной школы г.Буда-Кошелево, Анастасия Басова, воспитатель начальной школы г.Буда-Кошелево, Сергей Надточаев, учитель физики средней школы №1, Анастасия Новичкова, учитель истории Буда-Люшевской школы, Оксана Климова, учитель немецкого языка Буда-Люшевской школы, Анна Лукашун, учитель немецкого языка Октябрьской школы, Людмила Сафонова, директор Буда-Люшевской школы, Людмила Клименкова, педагог аграрно-технического колледжа.

Начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко выступила с докладом, в котором подвела итоги минувшего учебного года и определила первоочередные задачи для системы образования района на предстоящий учебный год. Елена Петровна поздравила всех педагогов района с новым учебным годом и поблагодарила за огромный труд и слаженную работу, благодаря которой по итогам прошедшего года отдел образования спорта и туризма стал победителем областного конкурса на лучшую организацию работы по обеспечению качества образования в группе районов, где обучается до 10 тысяч детей. Достойному результату и заслуженные награды. Почетными грамотами отдела образования, спорта и туризма райисполкома награждены Елена Сытенкова, заместитель директора гимназии райцентра, Татьяна Романенко, учитель белорусского языка и литературы Пенчинской школы, Владимир Коноваленко, учитель трудового обучения гимназии, Ирина Гаева, воспитатель дошкольного образования районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, Елена Лашковенко, учитель начальных классов Глазовской школы, Наталья Новикова, учитель музыки средней школы №1 г.Буда-Кошелево, Светлана Ананьева, учитель истории и трудового обучения Неговской школы, Светлана Савенкова, воспитатель дошкольного центра развития г.Буда-Кошелево.

Почетных грамот главного управления образования Гомельского облисполкома удостоены Ирина Зыблева, директор Уваровичского центра детского творчества, Светлана Малахова, заместитель директора Коммунаровской школы, Виктория Оборская, учитель английского языка гимназии г.Буда-Кошелево, Валентина Жгарева, учитель белорусского языка и литературы Коммунаровской школы. Благодарности Центрального комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки удостоены Александр Гресь, директор Дербичского детского сада- средней школы, Нина Карпова, директор Широковской школы, Лариса Зайцева, директор Чеботовичского детского сада-средней школы. Заслуженные награды педагоги получили из рук Светланы Екименко.

На сцену были приглашены и ветераны педагогического труда, те, за плечами которых не один десяток лет работы в школе, тысячи звонков на урок и с урока, сотни детских судеб.

От мудрых и опытных наставников к молодежи обратилась Лариса Капельчик, учитель Уваровичской школы с 35-летним стажем. С ответным словом от молодых специалистов, пополнивших ряды учителей Будакошелевщины, выступил Станислав Кунделев.

Торжественную часть мероприятия продолжила концертная программа, подготовленная творческими коллективами учащихся района.