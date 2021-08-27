До начала нового учебного года остаются считанные дни, родители с детьми начинают активно вести подготовку к новому учебному году.

Для привлечения внимания взрослых к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра пропагандисты районного подразделения МЧС в рамках первого этапа республиканской акции «В центре внимание – дети!» проводят профилактические мероприятия с родителями и детьми на торговых объектах, реализующих товары для школьников.

В магазинах спасатели размещают тематические объекты для привлечения внимания посетителей – боевую одежду спасателей, автономный пожарный извещатель и огнетушитель со слоганом «для детей, оставленных без присмотра».

В ходе мероприятий пропагандисты проводят различные конкурсы и викторины по основам безопасности жизнедеятельности как с родителями, так и с детьми. Детвора и взрослые активно участвуют в предложенных конкурсах, а те, кто успешно выполняют все задания, получают в подарок из рук спасателей красочные раскраски и расписание уроков, брошюры и буклеты, в которых в доступной форме изложены правила пожарной безопасности и безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.

В завершении родителям еще раз напоминают о том, что нельзя даже на минуту оставлять своих детей одних, необходимо больше уделять им внимания, научить своих чад безопасному поведению, а также хранить спички и зажигалки в недоступных для ребенка местах и не разрешать малышам включать электроприборы и газовые плиты. А детям спасатели желают учиться «на отлично», слушаться своих родителей и быть их гордостью и, конечно же, не забывать о правилах безопасного поведения.