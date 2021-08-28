В эксплуатацию введена первая очередь предприятия. Реализация проекта стала возможной благодаря государственной программе по развитию аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы.

Для РУП «Белоруснефть-Особино» реализация данного проекта имеет важнейшее значение. Заместитель директора по птицеводству Светлана Новикова рассказала «Авангарду»:

– Новый цех полностью обеспечит наши текущие потребности в суточном молодняке и создаст возможности для дальнейшего расширения. С открытием цеха создано 11 квалифицированных рабочих мест, соответствующих самым современным требованиям. В эксплуатацию введена первая очередь предприятия. Это 13 инкубационных шкафов вместимостью 57 600 яиц, 8 выводных шкафов на 38 400 яиц и 2 выводных шкафа на 19 200 яиц, комплект холодильного и вентиляционного оборудования, моечные машины с модулем сушки, компрессор с осушителем воздуха. В рамках инвестпроекта установлено оборудование бельгийской компании «ЕМКА», позволяющее максимально автоматизировать технологический процесс. В результате строительства производственная мощность инкубатора увеличилась на 13 млн яиц в год и составила 34 800 млн яиц. Ежемесячно мы получаем около 2 млн цыплят в месяц, в планах увеличить показатель до 2,2 – 2,5 млн цыплят.

Согласно графику, второй этап поставки оборудования завершится до 2025 года – инкубаторий пополнится еще 13 инкубационными шкафами на 57 600 яиц и 6 выводными шкафами на 38 400 яиц.

Первый инкубаторий на 24 млн штук яиц в год был построен в Руденце в 2012-м году. Новый цех, строительство которого начато в июле 2020-го, стал зеркальным отражением старого.

Взгляд изнутри

Руководит инкубаторием Татьяна Ковалева. В ее подчинении находятся 45 работников. К слову, 2 сентября исполнится ровно 30 лет, как она работает в РУП «Белоруснефть-Особино». Начинала оператором и за три десятка лет прошла все ступеньки. Она и провела экскурсию по цехам. А начали мы ее, конечно, с обязательного санитарного контроля: приняли душ, надели специальные костюмы и обувь – иначе в помещение не попасть. Заодно узнали, что всю спецодежду, а также полотенца каждый день стирают и дезинфицируют.

– Первая закладка инкубационных яиц в новый инкубатор состоялась 28 июля, а первый вывод – 18 августа, – рассказала Татьяна Николаевна. – Мы все с нетерпением ждали результата первого вывода и не были разочарованы: цыплята вылупились здоровыми и энергичными.

Яйца доставляют из Кормянского района, где расположены наши производственные объекты: цех по производству инкубационного яйца и площадка по выращиванию племенного молодняка птицы и родительского стада. Перевозят их специальным автотранспортом с исправной системой подвески и кондиционирования воздуха при температуре воздуха 12-18 градусов. После приемки и перед инкубацией яйца подвергают аэрозольной дезинфекции в специальной дезкамере и только после этого закладывают в инкубационные шкафы. Каждый шкаф представляет собой отдельный модуль с программным обеспечением. Яйцо в таких шкафах согревается, выдерживаются все режимы микроклимата: температура, влажность, поток воздуха. Каждый час полочки с яйцом поворачиваются с помощью автоматики, обеспечивая тем самым равномерное прогревание яйца.

На 18-й день (в конце инкубационного периода) яйцо перекладывают в выводные лотки, одновременно выбраковывая и утилизируя непригодные для выведения яйца. Визуально определить это трудно, поэтому на помощь приходят специальные машины, при помощи которых яйца просвечивают. Неоплодотворенные яйца и те, в которых развитие эмбриона прекратилось, просвечиваются ярко-красным светом.

Финальная стадия процесса инкубации – вакцинация цыплят и их посадка в ящики для перевозки на площадки откорма. Обсохших цыплят выбирают вручную, сортируют и по ленте транспортера направляют на «карусель» вакцинации. Вакцинацию проводит только обученный персонал, используя пневматические инъекторы. Затем цыплята автоматически пересчитываются и упаковываются в легкие пластмассовые ящики. Ровно по 70 штук в каждый. По ленте транспортера ящики с цыплятами проходят через спрей-кабинет, где птенцы вакцинируются аэрозольным методом.

Далее суточных птенцов доставят специальным автотранспортом предприятия из инкубатория в птичники, где будет осуществлена посадка молодняка в корпуса подращивания. Поголовье птицы в каждом птичнике составляет от 25 до 28 тысяч голов (птичники с напольным содержанием) и от 55 до 65 тысяч (птичники с клеточным содержанием). Все процессы обеспечения жизнедеятельности на птицеводческих объектах автоматизированы: кормление, поение, вакцинация, вентиляция, климат-контроль.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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