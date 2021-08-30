Сегодняшней ночью в 01.27 в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в Новой Гусевице. В результате пожара уничтожены крыша и имущество внутри, повреждены стены деревянной постройки. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

МЧС напоминает:

— эксплуатировать электрооборудование необходимо согласно инструкции по эксплуатации;

— аппараты защиты должны находится в исправном состоянии, без «жучков»;

— не оставлять включенные электроприборы без присмотра, в том числе и зарядные устройства от мобильного телефона.

Ваша безопасность — в Ваших руках!