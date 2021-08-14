Сегодня, 14 августа, открывается летне-осенний сезон охоты на водоплавающую дичь.

Продлится он до 12 декабря. В этот период разрешена добыча дичи водоплавающей (кроме гусей) и болотной, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана любого пола и возраста в светлое время суток, способами – из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов (без двигателей либо с выключенными двигателями). Допускается безружейная охота с применением ловчих птиц.

Разрешено использование гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. При добыче рябчика и куропатки серой использовать легавых, спаниелей, ретриверов.

Допускается добыча только охотничьих зверей или птиц, указанных в охотничьей путевке. Кроме того, охотникам при любом законном нахождении в охотугодьях разрешается также добыча волка, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой, сороки, отстрел бродячих кошек и беспородных собак с использованием разрешенных способов и орудий охоты.

Охота разрешается в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, в государственные праздники, праздничные дни, объявленные Президентом страны нерабочими, и в отдельные рабочие дни в случае их переноса Совмином на выходные дни, на территории зоны Б и Г. Также и на территории зоны А в присутствии должностных лиц охотхозяйства.

Отметим, что добыча дикого животного, не отнесенного к охотничьим, или охотничьего животного, не указанного в охотпутевке (кроме волка, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой и сороки), является незаконной и влечет административную (ч. 1 ст. 16.27 КоАП) или уголовную (ст. 282 УК) ответственность, а также обязанность возмещения нарушителем вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконного изъятия данного животного. В случае незаконной добычи дикого животного, являющегося образцом СИТЕС или включенного в Красную книгу, размер вреда исчисляется в двойном или тройном размерах соответственно, а за незаконную добычу дикого животного, обитающего в угодьях, в которых запрещено его изъятие, – в тройном размере.

За дополнительной информацией обращайтесь в Жлобинскую межрайонную инспекцию ОЖиРМ (ул. Петровского, 45/2а, тел. 2-76-30) либо по телефону «горячей линии» Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ