В Беларуси расширенная продажа товаров для школьников проводится с 10 июля по 10 сентября.

Организована работа более 400 школьных базаров (ярмарок), проводятся выставки-продажи, ярмарки выходного дня, оформлены «Уголки школьника» и «Уголки первоклассника», выделены дополнительные торговые места и площади для реализации товаров школьного ассортимента.

В нынешнем году предлагается более 400 моделей одежды делового стиля для девочек и мальчиков, около 100 моделей обуви, более 100 моделей ранцев, рюкзаков, сумок.

Стоимость комплекта одежды делового стиля — Br52-348.

Стоимость набора школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров — Br35-216.

Для граждан проводятся всевозможные акции, предоставляются кредиты, рассрочки платежа.

Источник: Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Белта