Глава государства подробно интересовался состоянием дел в сельском хозяйстве района, развитием организаций и в частности ОАО «Тихиничи». Отдельный акцент был сделан на вовлечении земель в сельхозоборот, их эффективном использовании, мелиорации.
В настоящее время проработан вопрос о присоединении к ОАО «Тихиничи» еще одного небольшого сельхозпредприятия. В планах построить новый молочно-товарный комплекс, увеличить дойное стадо. Александр Лукашенко обратил внимание, что это должен быть полностью продуманный шаг, чтобы не перегрузить основное хозяйство, которое по факту выступает инвестором. Такое решение — о присоединении — поддерживает и само руководство ОАО «Тихиничи», с чем в том числе связывает планы по дальнейшему развитию. «Если руководитель за, — это надо приветствовать, — сказал Президент. — Если он вытащит его и еще два возьмет и потянет, так это только радоваться надо. Но чтобы мы особо на горло не наступали».
Глава государства отметил и социальный аспект. В зоне работы таких крупных предприятий находятся многие деревни. «Вот поэтому я и не разваливаю сельхозпредприятия и кооперативы. Не делю на части», — подчеркнул белорусский лидер.
Он пояснил, что есть фермеры, которые желают взять землю, но нести социальную нагрузку не хотят. «Мы поддерживаем сельское хозяйство (сельхозпредприятия. — Прим. БЕЛТА), потому что они смотрят за деревнями. А социальная сфера и деревни — люди (пенсионеры в основном) — это наша ответственность, государственная. Но коль мы на них (сельхозпредприятия. — Прим. БЕЛТА) переложили, значит, должны поддержать. Вот в чем основная суть поддержки сельского хозяйства, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Если только мы сейчас деревни отдадим сельскому совету… А что у сельсовета? Стол, кабинет и ручка. И он ничего не сделает».
Речь в первую очередь идет о поддержании порядка, благоустройстве, помощи сельчанам в тех или иных вопросах, в том числе и во взаимодействии с сельсоветом.Президент напомнил и о вопросах поддержки многодетных семей на селе, подготовки ребят к школе. Этим в свое время Александр Лукашенко занимался и сам, будучи руководителем сельхозпредприятия. «Надо работать по месту так, как вы видите. Чтобы защитить людей, чтобы не было неравенства», — сказал он.
Первым делом в ОАО «Тихиничи» Александр Лукашенко посетил машинно-тракторный парк сельхозпредприятия. Здесь речь шла о том, как можно экономно и по-хозяйски подходить к тем или иным вопросам в части содержания и строительства объектов, обслуживания и хранения техники. Глава государства в этом плане указал на имеющиеся резервы. Речь не только и не столько о машинном дворе ОАО «Тихиничи» — Президент масштабирует вопрос на страну в целом, ведь от эффективности в отдельных моментах зависит общий финансовый результат предприятий, доходы работников.
«Надо разумно, по уму подойти и создать образцовый машинный двор. Но везде надо экономить», — сказал Александр Лукашенко.
Президент не ограничился докладами чиновников и руководства организации. Конкретными деталями он интересовался у рядовых работников — хватает ли инструмента, как организован ремонт и обслуживание техники и т.д. Как рассказали главе государства, используются инструменты отечественного производства, в том числе продукция Оршанского инструментального завода, решения по развитию которого несколько лет назад принимались на уровне Президента.
Увиденным Александр Лукашенко остался доволен, поблагодарив работников за труд и подчеркнув важность качественного и своевременного обслуживания техники. А иначе и покупать не надо, отметил Президент.
«Убирать было нечем» — Лукашенко напомнили, как 25 лет назад в поле принималось решение по отечественному комбайну
Однако разговор начался не с технических характеристик новинки. Генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» Сергей Федорович напомнил, что 24 августа исполняется 25 лет, как было принято принципиальное решение о развитии в Беларуси отечественного комбайностроения.
«25 лет назад мы с ним на поле решали, быть комбайну белорусскому или не быть, — вспомнил Александр Лукашенко. — Убирать было нечем».
Президент отметил, что тогда многие высказывались против такого решения, предлагая покупать необходимую технику за рубежом. Теперь же в Беларуси есть целая линейка отечественных комбайнов мирового уровня.
Александр Лукашенко предложил подумать над тем, чтобы 24 августа встретиться где-то в поле и «застолбить» эту дату.
«Людям нужна достойная работа» — Лукашенко ориентирует на развитие производств в «деревнях будущего»
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе, ознакомился с развитием и благоустройством сельских населенных пунктов в рамках проекта «Деревня будущего».
Всего по стране в этот проект включили более 170 агрогородков и деревень, в Гомельской области преобразовать в «деревни будущего» планируют 23 населенных пункта (с учетом пилотного проекта в агрогородке Лясковичи).
Населенные пункты раздели на пять уровней в зависимости от численности населения: первый — более 700 жителей, второй — 500-700, третий — 200-500, четвертый — 50-200 и пятый — до 20 человек. В них активно развивают производство и социальную сферу.
«Мы, наверное, когда-то придем к тому, что люди в основном будут жить в агрогородках. И дай бог нам сохранить деревни второго уровня», — сказал Александр Лукашенко.
При этом глава государства обратил особое внимание на развитие производственной сферы в «деревнях будущего». «У нас всегда отставала производственная сфера. Вроде бы везде школы есть, магазины, дома культуры, дороги и так далее. А производственная база отставала. То есть людей мы поселим, но им же надо там дать достойную работу. Поэтому надо и производством заниматься», — подчеркнул Президент.
За последние два года в Тихиничах обновили дорожную инфраструктуру, отремонтировали и построили новые социальные и спортивные объекты, озеленили и благоустроили территорию агрогородка. Также была усовершенствована производственная сфера предприятий коммунальной собственности.
Работа по обустройству Тихиничей и преобразованию агрогородка в «деревню будущего» продолжится до 2025 года.
В спорте должен быть свой социальный лифт
В спорте должен быть свой социальный лифт. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая физкультурно-оздоровительный комплекс в агрогородке Тихиничи Рогачевского района.
«Надо сделать «лифты» в спорте, как социальные», — сказал Александр Лукашенко.
По его мнению, в любой деревне каждый юный спортсмен должен иметь возможность, если он хочет и показывает хороший результат, пробиться наверх. «Надо дать им возможность быстро подниматься, чтобы он тренировался и понимал, что его нигде не закупорят, не застопорят», — подчеркнул глава государства.
При этом он обратил внимание, что на местном уровне многое зависит и от самих тренеров: они должны продвигать своих учеников и бороться за их будущее.
Александр Лукашенко ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса, пообщался с тренерами и юными спортсменами, обсудив с ними их планы и перспективы, а также выступление белорусских атлетов на Олимпиаде в Токио.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Тихиничи» ввели в эксплуатацию в конце 2010 года. Здесь есть тренажерный зал, стандартный и детский бассейны, спортивный игровой зал, зал настольного тенниса, восстановительный центр. Также на территории комплекса расположено футбольное и мини-футбольное поля с искусственным покрытием.
На базе ФОК с 2011 года работает филиал специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1 Рогачевского района.
«Свою судьбу мы должны определять сами» — Лукашенко о сути суверенитета и независимости
Суть суверенитета и независимости заключается в том, чтобы белорусский народ и каждый человек в отдельности сам определял свою судьбу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района.
«Нам надо иметь свою страну, чтобы жить своим умом. Свои судьбы мы должны определять сами. В этом суть суверенитета и независимости», — заявил белорусский лидер.
Мы должны не просто передать страну новому поколению, а помочь ему стать на нужные рельсы
Нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а помочь ему стать на нужные рельсы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи Рогачевского района.
«Приходит новое поколение. Вы видите, что жизнь меняется. Хотелось бы, чтобы то, на чем всегда держалась жизнь и наш человек, остались: это труд и хлеб, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Идет новое поколение, оно будет другое. Но мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы. Вот в чем суть и моей работы сейчас. И мы начали с законодательства».
Глава государства в этой связи напомнил, почему в Беларуси решили обновить Конституцию. «Не только потому, что время пришло. А потому, что все орали: дайте «перамен»! Хорошо. Вы тоже хотите перемен — это не вопрос. Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему. Но если уж и перемены, то их надо делать по закону. А основной закон — это Конституция. Это не я придумал», — отметил Президент.
«Пришло время — придут другие люди. Мы должны им передать страну, поставить их, как в народе говорят, на нужные рельсы и подтолкнуть. А дальше — пускай строят для себя и своих детей жизнь. Но просто так бросить их мы не можем. Нельзя бросать, потому что будем жить немощные и будем видеть, как мучаются наши дети», — заявил Александр Лукашенко.
Не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает непростую обстановку в мире, и в том числе вокруг Беларуси. Об этом он рассказал сегодня на встрече с местными жителями в агрогородке Тихиничи Рогачевского района.
«То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка», — подчеркнул белорусский лидер.
Он напомнил, что в истории уже не раз было, когда на территории современной Беларуси пересекались интересы крупных мировых игроков, результатом чего становились войны. «Я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Я нисколько не драматизирую ситуацию, но она непростая», — сказал глава государства.
Лукашенко у школьной доски рассказал сельчанам о стратегии развития деревень и агрогородков
Специально для встречи с Президентом на улице агрогородка были установлены скамьи для людей, а для главы государства приготовили мел и доску, чтобы он мог наглядно все рассказать. Александр Лукашенко отметил, что в свое время работал учителем, и теперь как раз пригодился этот опыт.
Глава государства напомнил, что около 15 лет назад в Беларуси подумали о том, что «долги деревне надо возвращать». С тех пор были реализованы программы по возрождению села, создавались агрогородки, развивался производственный сектор, для нужд сельского хозяйства начала поставляться более мощная техника. Соответственно, возникла необходимость в объединении и укрупнении хозяйств. С другой стороны — встал вопрос, что делать с деревнями, которые ранее были центрами небольших сельхозпредприятий. «Принято решение, что эти все деревни надо сохранить», — сказал он. Александр Лукашенко условно обозначил их как деревни второго уровня, а агрогородки — первого уровня.
Кроме того, есть еще и так называемые неперспективные деревни или хутора. Президент отметил, что если найдутся те люди, а такие примеры есть, которые бы нашли возможность сохранить эти населенные пункты и что-то там сделать, то их будут поддерживать. «Третьему уровню — самому низкому — этим деревенькам и хуторам быть, если найдутся люди, которые вернутся в свою деревню или просто ее возьмут. Мы и земельный участок дадим, и поможем. Чтобы только она жила», — заявил глава государства.
Вместе с тем задачи сохранить абсолютно все деревни третьего уровня не стоит, и это при современном уровне развития производства на селе и не надо. «Жизнь изменилась. За этим производством подтягивается и социальная сфера — из этих неперспективных деревень, хуторов в крупные деревни, а больше всего — в агрогородок», — рассказал Александр Лукашенко.
«То есть в том плане, что я сюда приехал и мы говорим о деревне будущего, — вот она здесь. Это не какие-то потусторонние рассказы», — подчеркнул глава государства.
Кроме того, Александр Лукашенко напомнил о наличии в стране отдельных планов по развитию поселков городского типа и городов-стотысячников.
У нас есть все для того, чтобы нормально жить, а чего нет — купим
«У нас есть все для того, чтобы нормально жить, — сказал Александр Лукашенко. — А то, чего у нас сегодня нет, мы купим, и не за большие деньги».
Говоря о своем визите в Рогачевский район, Президент заявил, что отдохнул здесь душой. «Вижу, что у нас еще порох в пороховницах есть. Люди у нас крепкие, надежные, и их немало. Нас — большинство, — подчеркнул глава государства. — Да, здесь есть люди со своим мнением, которые со мной не согласны. Но это люди, которые придерживаются закона и понимают: какой бы ни был Президент, все равно надо будет работать».