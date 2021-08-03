Белорусский Красный Крест проводит ежегодную благотворительную кампанию «Соберем детей в школу».

Акция направлена на оказание помощи семьям, у которых нет возможности собрать детей в школу и помочь им стать теми, кем они мечтают. Школьные наборы будут сформированы для детей: из семей с низким уровнем дохода; признанных находящимися в социально опасном положении; с инвалидностью; из семей беженцев.

Поддержать благотворительную кампанию может каждый. Сделать это можно двумя способами:

▶ передав школьные наборы в магазин «Кнопик» «Белбланкавыд» по адресу: ул. Головачева, 10 в г. Буда-Кошелево, где расположены специально оборудованные ящики для канцтоваров;

▶ перечислить благотворительную сумму на покупку школьных наборов.

Какая помощь нужна: рюкзаки, пеналы, канцпринадлежности, школьная и спортивная одежда и обувь.

Как сделать пожертвование через ЕРИП:

✓ выбрать в дереве ЕРИП пункт «Благотворительность, общественные объединения»;

✓ выбрать пункт «Помощь детям, взрослым»;

✓ выбрать пункт «Белорусский Красный Крест»;

✓ выбрать пункт «Благотворительные взносы»;

✓ выбрать соответствующую областную организацию;

✓ ввести номер благотворительной акции 222;

✓ проверить корректность информации и совершить платеж.

Каждому, кто сделал пожертвование и оставил свой электронный адрес, будет выслан подробный отчет об итогах благотворительной кампании.

Контактный тел. +375-29-764-65-85.

Спасибо, что помогаете вместе с нами!

Ирина ШУТОВА