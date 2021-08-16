В районе с 16 августа стартовала республиканская профилактическая акция МЧС «В центре внимания — дети».

Акция приурочена к началу учебного года и проходит она в два этапа, а главная её цель — привлечь внимание общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра.

В рамках первого этапа акции с 16 по 31 августа мероприятия проходят на объектах торговли, специализирующихся на реализации товаров для детей дошкольного и школьного возраста. Работники МЧС и юные спасатели перед новым учебным годом рассказывают родителям о причинах возникновения ЧС, напоминают о том, что, собирая детей в школу, нужно не забывать обучать их правилам безопасности, а также раздают красочные памятки и брошюры. Не останутся без внимания и дети. С ними спасатели проводят различные игры, конкурсы, в которых школьникам предлагается выполнить ряд заданий по безопасности жизнедеятельности, а за правильные ответы получают подарки от спасателей

Второй этап акции пройдет с 1 по 10 сентября в общеобразовательных учреждениях, предприятиях и организациях, в местах с массовым пребыванием людей. Он будет включать в себя экскурсии в пожарные части, тематические «Уроки безопасности» в школах, инструктажи с педагогическим составом, профилактические беседы на родительских собраниях и проведение общешкольных учебных эвакуаций, а также на предприятиях и организациях пройдут тактико-специальные учения со спасателями. Помимо этого, в местах с массовым пребыванием людей будут работать интерактивные площадки, где каждый желающий сможет весело и интересно пополнить свой багаж знаний в области безопасности жизнедеятельности.

Уважаемые родители! Помните, что именно Вы являетесь главным звеном в вопросе обучения детей правилам безопасности. Расскажите им о том, что играть со спичками запрещено. Научите правильным действиям на случай возникновения пожара, а также номера вызова спасателей 101 и 112.

Ни под каким предлогом не оставляйте маленьких детей одних.