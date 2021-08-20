С 20 по 24 августа Госавтоинспекция проводит профмероприятие, направленное на предупреждение ДТП по причине нарушений правил обгона либо выезда на полосу встречного движения.

Происходящие по указанным причинам происшествия характеризуются высокой степенью тяжести, ведь обгон – самый опасный маневр при вождении автомобиля. Поэтому не лишним будет напомнить о технических приемах, помогающих совершить его безопасно. Итак, постоянно контролируйте ситуацию впереди и сзади, следите за тем, чтобы никто не обгонял вас в момент начала обгона; не обгоняйте автомобиль, который притормаживает или отклоняется от прямолинейного движения; не приближайтесь близко к обгоняемому транспорту, дистанция в данном случае необходима для разгона и для лучшей просматриваемости дороги. Учитывайте и то, что всегда кто-то может ехать быстрее, дайте ему возможность обогнать (в момент обгона, если встречных машин нет, не нажимайте на газ, но и не тормозите).

И помните: водителю, нарушившему правила обгона либо выехавшему на полосу встречного движения, когда ПДД это запрещено, придется заплатить штраф в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

Елена БЕЛКО