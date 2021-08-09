Диалоговая площадка на тему: «Патриотические идеалы современной молодежи» прошла сегодня в картинной галерее им. Е. Е. Моисеенко. Ее участники обсудили тему патриотизма в современной молодежной среде.

В качестве спикеров на площадке выступили: Любовь Родова, Виктор Сапунов, Виктория Асипцова и Ирина Костюченко.

Экспертами стали председатель районного совета депутатов Наталья Киселева, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Анна Василенко, начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата Сергей Пликус и председатель районной организации БОО ветеранов Мария Максимчикова.

По мнению участников диалога, проявление патриотических чувств выражается не в пафосных абстрактных словах, а в конкретных поступках. И эти добрые дела могут касаться различных сфер жизнедеятельности человека, затрагивать вопросы, например, экологии, спорта, развития науки, укрепления нравственно-эстетических ценностей и т. д.

– Понятие «патриотизм» – всеобъемлющее, и для каждого оно имеет особый смысл, – отметила Наталья Киселева. – Нельзя заставить человека любить Родину. Чувство патриотизма сокрыто в глубине сердца каждого из нас. Патриотизм – это привязанность, преданность, готовность к жертвам и подвигам во имя своей Родины, это любовь к своему Отечеству, к той земле, где ты родился.

– Ребенок должен с малого возраста расти в любви и уважении к своей стране. Много зависит от родителей, педагогов, от каждого из нас, – отметил Сергей Пликус. – К слову, скажу, что наши ребята воспитаны в духе патриотизма. Об этом свидетельствуют призывы последних лет. Из военных частей, где проходят службу наши земляки, часто приходят благодарственные письма.

В ходе беседы каждый участник смог выразить свое мнение и видение, что же для него означает патриотизм.

Ирина ШУТОВА

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