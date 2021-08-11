Темпы уборочной в районе не снижаются ни на минуту.

Не случайно, что с каждым днем растет и список лидеров уборочной страды. Сегодня сразу 8 экипажей и комбайнеров из РУП «Белоруснефть-Особино» примкнули к элитной когорте тысячников.

Комбайнеров Руслана Мацакова, Сергея Костючкова, экипажи в составе Руслана и Владимира Ласуновых, Валерия Зылева и Татьяны Кулик, Александра Панкова и Виктора Алексейкова, Александра Тищенко и Владимира Греся, Андрея Назаренко и Сергея Гончаренко, Андрея Гусарова и Александра Быковского поздравил с достижением глава района Анатолий Гапоник и вручил лидерам жатвы дипломы райисполкома.

Татьяну Кулик, помощника комбайнера первого в районе семейного тандема хлеборобов, чествовала председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Елена Парфененко. А молодежный экипаж Андрея Гусарова и Александра Быковского – первый секретарь РК ОО «БРСМ» Максим Ляпко.

Праздничная атмосфера царила и на поле ОАО «Юбилейный -Агро». Первыми в хозяйстве переступили заветный тысячный рубеж экипаж Владимира Чернявского и Эдуарда Завбанова, молодежный экипаж Ивана Шелешко и Валерия Седро. Водитель Юрий Механиков первым перевез более 1500 тонн зерна. Лидерам жатвы председатель райисполкома Анатолий Гапоник вручил дипломы и памятные подарки.

Максим Ляпко поздравил молодежь – Ивана Шелешко и Валерия Седро.

В церемонии награждения в РУП «Белоруснефть-Особино» и ОАО «Юбилейный -Агро» также приняли участие руководители и представители сельхозпредприятий, профсоюзный актив. Лидеров жатвы отметили и денежными премиями.