Готовить летние салаты проще простого. В них масса витаминов, к тому же от их яркого вида действительно поднимается настроение.

Греческий салат

Ингредиенты: сыр фета 200 г, помидоры 3-4 шт., огурцы 1-2 шт., болгарский перец сладкий 1-2 шт., лук репчатый (желательно красный) 1 шт., сок лимона, 0,5 шт. маслины без косточек, масло оливковое 80 г, петрушка, сельдерей, базилик, чеснок, соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление: дно салатницы выкладывается листьями салата. Крупно колечками режем помидоры, огурцы, перец, репчатый лук и выкладываем сверху на зеленый салат (не перемешивается). Сверху добавляем маслины, нарезанный кубиками сыр и посыпаем мелко нарубленной зеленью. Пикантность придает базилик, но можно использовать и другую зелень – петрушку, кинзу. Заправляем салат оливковым маслом и лимонным соком, добавляем по вкусу соль, перец – и греческий салат готов!

Овощной салат с чесночной заправкой

Ингредиенты: свежие огурцы 80 г, зеленый лук 6 перьев, помидоры 2 шт., желтый сладкий перец 1 шт., редис 4 шт., рукола 80 г, лимонный сок 2 ст. л., чеснок 1 долька, натуральный йогурт 150 мл, оливковое масло 2 ст.л., соль, перец по вкусу.

Приготовление: огурец порезать брусочками, зеленый лук нашинковать, помидоры нарезать дольками, перец – полосками, редиску – кружочками. Нарезанные овощи и руколу выложить в салатник, перемешать. Для заправки все ингредиенты перемешать до однородной консистенции и заправить салат.

Баклажаны по-гречески

Ингредиенты: 2 больших баклажана, 1/2 красного сладкого и зеленого сладкого перца, по 2 ст. л. грецких орехов, светлого кунжута, рубленой петрушки, бальзамика и оливкового масла хорошего качества, соль, перец по вкусу, сыр фета или халуми.

Приготовление: баклажаны запекать при температуре 180°C в течение 30 мин., положить под груз, пусть уйдет лишний сок. Когда они будут готовы, порубить их мелко, перец нарезать маленькими кубиками, добавить зелень, орехи, кунжут, специи, масло и бальзамик. Перемешать и оставить настояться. Перед подачей обжарить сыр на гриле, подавать с салатом.

Салат с руколой, тунцом и овощами

Ингредиенты: тунец консервированный 185 г, помидоры черри 200 г, рукола 130 г, лук-шалот красный 1 шт., перец болгарский 4 шт., горчичное масло 2 ст. л., бальзамический уксус 2 ст. л., соль и перец по вкусу, орегано сушеный 2 щепотки.

Приготовление: болгарский перец помыть и запечь в духовке либо в сковороде под крышкой, периодически переворачивая. Дать остыть и очистить от шкурки. Перец порезать небольшими кусочками. Помидорки разрезать пополам. Лук режем тонкими полукольцами. Тунец разделить на небольшие кусочки с помощью вилки прямо в банке. Смешать руколу, запеченный болгарский перец, помидоры, лук и тунец. Добавить соль и перец по вкусу. Заправить бальзамическим уксусом, горчичным маслом и приправить сухим орегано.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА