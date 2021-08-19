Яблочный Спас приходится на 19 августа. Это второй по счету Спас, следующий за Медовым Спасом (14 августа) и предшествующий Хлебному (29 августа). Все три праздника являются неотъемлемой частью Успенского поста.
Традиции:
в церквях освящают яблоки, груши и сливы;
принято угощать друг друга фруктами и медом;
принято ходить в гости или приглашать к себе близких людей;
на Спас пекут пироги с начинкой из яблок;
принято поминать усопших, оставляя на могилах яблоки;
запрещаются любые работы по дому — дозволяется только приготовление пищи и сбор урожая.
Источник: открытые источники.