Яблочный Спас приходится на 19 августа. Это второй по счету Спас, следующий за Медовым Спасом (14 августа) и предшествующий Хлебному (29 августа). Все три праздника являются неотъемлемой частью Успенского поста.

Традиции:

в церквях освящают яблоки, груши и сливы;

принято угощать друг друга фруктами и медом;

принято ходить в гости или приглашать к себе близких людей;

на Спас пекут пироги с начинкой из яблок;

принято поминать усопших, оставляя на могилах яблоки;

запрещаются любые работы по дому — дозволяется только приготовление пищи и сбор урожая.

Источник: открытые источники.

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