Совместное мероприятие Коммунаровского Дворца культуры и сельской библиотеки «Три Спаса августа» собрало детей на духовный разговор, посвященный христианским и народным особенностям этих дней.
На библиобалкончике живой отклик у ребят нашла выставка духовной литературы с одноименным названием. Здесь же разместилась и тематическая фотозона. Библиотекарь Наталья Манина рассказала юным гостям об истории происхождения трех Спасов с православной точки зрения и народной.
Духовный разговор поддержал настоятель храма Покрова Пресвятой богородицы агрогородка Коммунар протоиерей Павел Вечерко, который подробно поведал об истоках православной культуры. Дети задавали отцу Павлу интересующие их вопросы, обменивались мнениями и делились впечатлениями.
Ярким продолжением праздника стала игровая программа, подготовленная работниками Дворца культуры.
Мероприятие, позволившее детям приобщиться к православной вере и традициям предков, завершилось дружеским чаепитием.
Ольга МАРЦЕЛЕВА
Фото из архива Коммунаровского Дворца культуры