Совместное мероприятие Коммунаровского Дворца культуры и сельской библиотеки «Три Спаса августа» собрало детей на духовный разговор, посвященный христианским и народным особенностям этих дней.

На библиобалкончике живой отклик у ребят нашла выставка духовной литературы с одноименным названием. Здесь же разместилась и тематическая фотозона. Библиотекарь Наталья Манина рассказала юным гостям об истории происхождения трех Спасов с православной точки зрения и народной.

Духовный разговор поддержал настоятель храма Покрова Пресвятой богородицы агрогородка Коммунар протоиерей Павел Вечерко, который подробно поведал об истоках православной культуры. Дети задавали отцу Павлу интересующие их вопросы, обменивались мнениями и делились впечатлениями.

Ярким продолжением праздника стала игровая программа, подготовленная работниками Дворца культуры.

Мероприятие, позволившее детям приобщиться к православной вере и традициям предков, завершилось дружеским чаепитием.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из архива Коммунаровского Дворца культуры