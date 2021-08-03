Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) — 2145,0 тыс. га.
В Беларуси убрано 1087,8 тыс. га, намолочено 3526,9 тыс. т, урожайность — 32,4 ц/га*.
Убрано по областям (тыс. га):
Брестская — 221,6;
Витебская — 162,5;
Гомельская — 191,3;
Гродненская — 130,2;
Минская — 230,4;
Могилевская — 151,9.
Намолочено зерна по областям (тыс. т):
Брестская — 789,5;
Витебская — 455,4;
Гомельская — 456,8;
Гродненская — 528,5;
Минская — 829,5;
Могилевская — 467,0.
Урожайность по областям (ц/га):
Брестская — 35,6;
Витебская — 28,0;
Гомельская — 23,9;
Гродненская — 40,6;
Минская — 36,0;
Могилевская — 30,7.
* Здесь и далее — по состоянию на 03.08.2021.
Источник: Минсельхозпрод.