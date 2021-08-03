Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) — 2145,0 тыс. га.

В Беларуси убрано 1087,8 тыс. га, намолочено 3526,9 тыс. т, урожайность — 32,4 ц/га*.

Убрано по областям (тыс. га):

Брестская — 221,6;

Витебская — 162,5;

Гомельская — 191,3;

Гродненская — 130,2;

Минская — 230,4;

Могилевская — 151,9.

Намолочено зерна по областям (тыс. т):

Брестская — 789,5;

Витебская — 455,4;

Гомельская — 456,8;

Гродненская — 528,5;

Минская — 829,5;

Могилевская — 467,0.

Урожайность по областям (ц/га):

Брестская — 35,6;

Витебская — 28,0;

Гомельская — 23,9;

Гродненская — 40,6;

Минская — 36,0;

Могилевская — 30,7.

* Здесь и далее — по состоянию на 03.08.2021.

Источник: Минсельхозпрод.

Белта