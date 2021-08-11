Во всех общественных пунктах охраны правопорядка один раз в неделю прием граждан будут осуществлять участковые инспекторы милиции. Все желающие могут обратиться к ним по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. Прежде всего это сделано для удобства горожан, ведь застать участкового на рабочем месте порой весьма проблематично, а ехать в райуправление бывает далеко и неудобно.

Что касается сельчан, то для их удобства время таких приемов совмещено с графиком личных приемов, осуществляемых председателями сельских исполкомов. Таким образом у граждан появится возможность одновременно решить ряд вопросов в различных сферах.