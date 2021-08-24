Всего с сентября к занятиям в школах и гимназиях приступят около 1 млн 85 тыс. учащихся, в том числе 118 тыс. первоклассников.
Тема первого урока «Единство белорусского народа — основа независимой страны».
В 2021/2022 учебном году в стране будут функционировать:
50 вузов (42 государственных, 8 частных);
193 учреждения среднего специального образования;
176 учреждений профессионально-технического образования;
2936 учреждений дошкольного образования, в которых будут получать дошкольное и специальное образование более 425 тыс. воспитанников;
2940 государственных учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования;
237 учреждений специального образования, в которых будут 14 863 обучающихся.
В 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию:
12 учреждений дошкольного образования на 2229 мест;
7 школ на 6095 мест (в Витебске, Бобруйске, Гомеле, Барановичах, Столбцах и 2 в Минске).
Источник: Министерство образования.