Как голосование в день­ ­президентских выборов перешло в попытку блицкрига? Кто те люди, которые задолго до избирательной кампании взяли Беларусь под прицел, кто заказал нашу страну? Их фамилии впервые прозвучат на телеканале СТВ, сообщает sb.by.

Журналисты столичного телевидения в пятисерийном документальном фильме «2020» покажут всю правду о тех жарких августовских днях, а также откровения участников событий с обеих сторон. Как работает фабрика госпереворота, от пандемии до центра изоляции правонарушителей на пер. Окрестина? Впервые будут обнародованы громкие факты иностранного вмешательства, данные координаторов-сотрудников зарубежных спецслужб, сенсационные кадры оперативных съемок. Живые эмоции и уроки, которые все мы должны усвоить.

Этот проект готовили целый год. Беларусь против «цветной революции». Противостояние, достойное учебников истории. Смотрите фильм-расследование с 4 по 8 августа на телеканале СТВ и сразу после «Панорамы» на «Беларусь 1».

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