Как в Коммунаре отпраздновали вековой юбилей

Коммунаровцы разных поколений, целыми семьями задолго до начала

мероприятий спешили на праздник в центр поселка, где и проходили

торжества.

На площадке перед Дворцом культуры развернули свою работу торговые

палатки, аттракционы, надувные горки. В фойе вниманию посетителей были представлены выставки под общим названием «Большие достижения малой родины» из

истории населенного пункта, организованные местными учреждениями и

организациями. Летописи, фотоальбомы, исторические документы, словно

машина времени, переносили в разные годы жизни поселка.

Тут же, на дегустации, можно было отведать новинки мясной продукции,

выпускаемые в РУП «Белоруснефть-Особино», и послушать мелодии в

исполнении народного ансамбля народных инструментов детской школы

искусств.

Но самая интересная и, пожалуй, самая трогательная часть

торжества проходила на сцене концертного зала. На протяжении

нескольких часов на одном дыхании жители Коммунара вместе вспоминали

историю своего поселка.

Слова поздравлений коммунаровцам адресовали заместитель председателя

райисполкома Людмила Кураликова, директор РУП «Белоруснефть-

Особино» Евгений Лукомский, и.о. председателя Коммунаровского

сельисполкома Владимир Матузко.

Ряд предприятий и организаций, расположенных на территории

агорогородка, а также местные жители, внесшие значительный вклад в

развитие Коммунаровского сельсовета, были удостоены грамот и

благодарностей.

Настоящим подарком для жителей агрогородка стало выступление ансамбля

«Песняры». Зрители тепло принимали знаменитых артистов, напевая

знакомые строки из известных белорусских шлягеров.

Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.