В Беларуси продолжаются съемки талант-шоу X-Factor. В рамках очередного этапа проекта участники отправились в Раубичи, где расположился тренировочный лагерь с наставниками. В течение нескольких дней вокалисты работали над певческим мастерством и сценическим образом, а результатами делились во время отчетных концертов. Наставниками шоу стали: музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, хип-хоп исполнитель Сергей Пархоменко (Серега) и популярная певица и блогер Ольга Бузова. В эфире «Беларусь 1» проект стартует 2 октября.

Фото Павла Орловского

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