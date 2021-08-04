Хлеборобы из РУП «Белоруснефть — Особино» наращивают темпы уборки зерновых

Сегодня к лидерам жатвы примкнули еще два экипажа в составе Игоря Головнина и Петра Астаповича, Андрея Болдуева и Сергея Буслова. Водитель Геннадий Маслюк первым не только на предприятии, но и в районе перевез более 1500 тонн зерна.

По традиции, прямо в поле, чтобы не терять ни минуты драгоценного времени, аграриев чествовало руководство района и предприятия.

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник вручил передовикам дипломы и памятные подарки, директор предприятия Евгений Лукомский – денежные премии.

В церемонии награждения приняли участие представители райисполкома, РУП «Белоруснефть-Особино», профсоюзный актив.

На сегодняшний день в РУП «Белоруснефть-Особино» намолочено уже 15215 тонн, или 66 % площадей. 22 экипажа и 29 водителей трудятся на полях.