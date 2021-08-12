В самом разгаре уборочная кампания. Хлеборобы во всю трудятся, собирая урожай зерновых культур. Ведь хлеб – богатство, в него вложен труд многих людей.

«Откуда хлеб пришёл?» – под таким названием 11августа прошло мероприятие в Коммунаровской сельской библиотеке.

Медиаурок посетили участники профильного оздоровительного лагеря дневного пребывания «Надежда» для одаренных детей Коммунаровской школы.

Из рассказа библиотекаря Натальи Маниной, ребята узнали много интересного о хлебе, в частности, какой путь проходит зерно до того, как попадёт на стол аппетитным караваем. Детям поведали о труде хлебороба, сельскохозяйственной технике, облегчающей труд человека, разнообразии хлебобулочных изделий. Сопровождалось мероприятие красочной презентацией. Ребята отгадывали загадки, участвовали в викторине и посмотрели фильм о хлебе.

Благодаря данному мероприятию у детей сформировалось представление о ценности хлеба, они обогатились знания о том, как выращивался хлеб в старину и как выращивается сейчас, а самое главное, что хлеб — это итог большой работы многих людей. В заключение ребят ждали ароматные угощения с чаем.