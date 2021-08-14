Имя этой на первый взгляд хрупкой шестнадцатилетней девушки знакомо не только нашим землякам. Бывшая воспитанница местной детско-юношеской спортивной школы, ныне учащаяся Минского училища олимпийского резерва и, заметьте, участница сборной Республики Беларусь на чемпионате мира 2021 года среди кадетов по вольной борьбе.

– Яна, первый вопрос, который возникает, глядя на симпатичную девушку, почему именно вольная борьба, а не танцы, гимнастика или, скажем, плавание?



– Причина простая: ни одно из перечисленных занятий мне не было интересно. Я училась в шестом классе, когда к нам в Губичи приехал спортивный лагерь «Спарты». Наблюдая за ребятами, за их тренировками, я тоже решила попробовать, благо физическая подготовка мне это позволяла: я всегда была спортивной, с детства подтягивалась, отжималась, бегала. Затем в течение двух лет мама возила меня в райцентр дважды в неделю, а иногда и чаще. Я очень ей за это благодарна.

– Твои первые тренеры – Владимир Кирпичев и Юрий Прокопенко. Это они заложили фундамент сегодняшним победам. Учителей не забыла?



– Что вы, как можно! В том, что борьба стала смыслом жизни, их огромная заслуга. Они «вели» меня на ковре два года, маленькую, худенькую девочку-несмышленыша. Столько часов, отрабатывая приемы, провели вместе. Сколько раз они становились свидетелями проявления моих не по-детски бурных эмоций. Ответ на это был всегда прост, но содержателен: не торопись, все еще у тебя будет. Тренеры всегда учили бороться до конца, не сдаваться, даже когда неблагоприятный исход, казалось бы, неминуем. Я по сей день благодарна им за эти советы.

– Что, на твой взгляд, самое трудное в этом виде спорта?



– Совладать с эмоциями, выйти на ковер с холодным рассудком, не гореть, не переживать. Вот на «мире» у меня не вышло, к сожалению, эмоции взяли верх. Я проиграла в 1/8 финала представительнице России – Виолетте Бирюковой. Знаю, что могла бы лучше выступить, хотя понимаю: любая победа не дается без поражений. Одно могу утверждать точно: все у меня еще будет!

– А главная цель какова?

– Как любому спортсмену, мне хочется стать призером чемпионата мира и, конечно же, Олимпийских игр.

– Что дала тебе борьба?

– Борьба воспитала меня. Знаю, что такое воля, характер, уверенность в себе, выдержка и спокойствие. Перед схваткой нужно уметь себя настроить, прогнать лишние мысли – все это закаляет. Ведь для победы в любом спорте важно «прокачивать» не столько мышцы, сколько волю. Я стала более целеустремленной, смелой. Спорт учит никогда не сдаваться. Сегодня ты никто, а завтра – чемпион.

– Кстати, а какой он, день спортсменки-вольницы?

– Очень насыщенный! И расписанный, если не по минутам, то уж по часам точно: подъем в семь утра, завтрак, занятия (общеобразовательные предметы никто не отменял), тренировка, обед, снова учеба, опять тренировка, самоподготовка. Большая часть времени отведена, конечно, на спорт. Под тренировкой подразумевается не только отработка приемов борьбы, это еще и кроссы, занятия в тренажерном зале.

– Вот это режим! В плотном графике «окно» для личного времени бывает? На что его тратишь?

– Если вы о хобби, то не стану лукавить, его нет. Все свободное время провожу с друзьями. Это просто прогулки, обычные беседы на подростковые темы. Поверьте, даже шестнадцатилетним спортсменам есть о чем поговорить, кроме штанг, беговых дорожек и борцовских ковров (смеется). А еще, признаюсь, я люблю шопинг.

– А дальше? Планы уже есть?



– Безусловно. Высшее образование обязательно, оно будет со спортом связано. Параллельно – тренировки. Скажу коротко: в вольной борьбе я надолго, а, возможно, и навсегда. Можно ведь стать тренером. Хотя, если честно, карьера тренера пока меня не очень прельщает, я б уж лучше пошла в милицию.

– Кому бы ты сказала особое спасибо?

– Конечно же, моим родителям: без их поддержки я не добилась бы таких результатов. Ну и, конечно, Владлене Выдренко – моему нынешнему тренеру.

– Какой твой главный девиз по жизни?

– Еще ребенком задала себе одну единственную установку на всю жизнь: цель поставлена – иду к ней. Потому что живем один раз, второго шанса прожить эту жизнь не будет.

– Учитывая твой юный возраст и целеустремленность, не остается сомнений, что все еще впереди. И, возможно, совсем скоро ты принесешь нашей стране олимпийское золото.



Пожелаем Яне Костуновой здоровья, веры в себя и больших побед.

Ирина ШУТОВА

Фото Аллы Якушевич