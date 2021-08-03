Об этом «Авангарду» рассказали в районной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

Сорняк включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Цветет в июле-августе, выделяя при этом много аллергенной пыльцы, размножается самосевом. Кстати, одно взрослое растение может произвести до 30-40 тысяч семян за период.

Вырастая, амброзия полыннолистная развивает мощную корневую систему, которая буквально «забивает» находящиеся рядом культуры. Из почвы потребляет огромное количество воды и полезных веществ, чем сильно угнетает растущие по соседству культурные посадки. Земля после амброзии остается иссушенной и истощенной, без дополнительных агромероприятий на ней ничего не будет расти. Для человека этот сорняк вреден своей пыльцой, в которой содержится большое количество амброзийной кислоты, вызывающей сильнейшую аллергию у людей.

Меры борьбы с амброзией:

→ механическая обработка до цветения: ручная прополка (выдергивание) или скашивание с последующим сжиганием или захоронением (рекомендуется проводить низкое скашивание перед цветением (высота 2-6 см) в сочетании с обработкой гербицидами отрастающих растений);

→ химическая обработка гербицидами согласно Госреестру средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Беларуси в период массовых всходов.

Призываем руководителей сельхозпредприятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров и всех жителей района применять всевозможные меры по уничтожению амброзии полыннолистной и не допускать ее дальнейшего распространения.

Елена БЕЛКО