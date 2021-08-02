Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.
зеленый уровень — опасных и неблагоприятных явлений погоды не ожидается;
желтый — погодные условия потенциально опасны: возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры;
оранжевый — погодные условия представляют реальную опасность: шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели;
красный уровень — погодные условия очень опасны: ураган, проливные дожди, очень сильные снегопады, крупный град, чрезвычайная пожарная опасность, которые могут вызвать серьезный материальный ущерб, человеческие жертвы.
Как правило, штормовое предупреждение объявляется при скорости ветра свыше 18 м/с.
Если получено предупреждение о сильном ветре, урагане или буре:
держитесь подальше от строений, высоких столбов, деревьев, электропроводов;
найдите укрытие;
защитите глаза, нос и рот от песка и пыли;
плотно закройте окна, двери;
при движении в авто остановитесь, но не выходите.
Если получено предупреждение о грозе, то нельзя:
купаться или контактировать с водой;
касаться металлических конструкций;
быстро передвигаться пешком или на открытом транспорте;
ложиться на землю, укрываться в стоге сена;
приближаться на расстояние ближе 30-50 м к отдельно стоящим высоким объектам.
Рекомендации при сильной жаре:
стараться держаться в тени;
носить с собой прохладительные напитки;
водителям — по мере возможности отказаться от дальних поездок.
Телефоны экстренных служб: МЧС — 101, милиция — 102, скорая медицинская помощь — 103.
Источники: www.pogoda.by, УГАИ МВД, МЧС Беларуси.