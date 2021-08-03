Экипаж в составе Игоря Луференко и Виктора Сивицкого из филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» преодолел тысячный рубеж

Старший комбайнер Игорь Луференко и помощник комбайнера Виктор Сивицкий первыми в хозяйстве достигли значимого результата. Вместе аграрии уже не первую жатву. Полное взаимопонимание и взаимовыручка, доверие и настрой на работу – составляющие успеха экипажа.

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник поблагодарил комбайнеров за работу и вручил дипломы и подарки, отметив при этом, что награждать очередных тысячников – почетная миссия.

В церемонии награждения также приняли участие представители райисполкома, ОАО «Гомельский химический завод» и сельхозпредприятия, профсоюзный актив.

Лидеров жатвы отметили и денежными премиями.

К слову, на уборочной в хозяйстве задействованы 5 экипажей. На сегодняшний день уже убрано 874 га площадей, из них 783 га пшеницы и 91 га овса. Намолотили 4 тыс. 25 т зерна при урожайности 45,5 ц/га.