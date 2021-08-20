Захват власти в Афганистане движением «Талибан» является катастрофой для США и НАТО. Об этом написал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в авторской колонке на портале t-online, сообщает ТАСС.

«Тот факт, что это произошло, является катастрофой для США, НАТО и для немецкой политики, — считает Герхард Шредер. — Все неверные оценки и неверные решения отдельных министерств, Ведомства федерального канцлера и спецслужб нужно прозрачно и тщательно расследовать».

По его словам, когда операция начиналась, невозможно было представить, что она превратится в двадцатилетнюю войну. При этом «решающую ответственность» нужно искать не в Берлине, а в Вашингтоне, убежден Герхард Шредер. «Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы», — заявил он, перечислив четырех президентов — Джорджа Буша, Барака Обаму, Дональда Трампа и Джо Байдена.

15 августа отряды талибов без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Спустя пять дней после прихода движения «Талибан» к власти в повседневной жизни ощущается политический вакуум. В Афганистане по-прежнему отсутствует легально действующее правительство, нет и главы государства. Афганское агентство Khaama Press сообщает, что согласно решению «Исламского эмирата Афганистан», как талибы теперь именуют свое государство, в Кабуле вступил в действие комендантский час, никому не разрешается выходить из дома после 21.00 до рассвета за исключением чрезвычайных обстоятельств.

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