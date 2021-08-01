С 1 по 10 сентября в Буда-Кошелевском районе пройдет республиканский Единый День безопасности. Основная цель которого, максимальное снижение гибели людей от внешних причин, развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы и пропаганда безопасных условий проживания населения.

В эти дни состоятся целенаправленные профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также обучение поведению в условиях пожаров, аварий, оказанию первой медицинской помощи. Профилактические акции, интеллектуальные игры, обучающие площадки будут организованы и проведены всеми структурными организациями и учреждениями по своему направлению деятельности.

Помимо органов государственного управления и местных органов власти, участие в акции примут различные организации и общественные объединения.

Приглашаем всех граждан принять участие в акции, только совместными усилиями мы сможем достигнуть поставленных целей. Проверьте работоспособность автономных пожарных извещателей, а в случае отсутствия установите их в жилых помещениях. Не эксплуатируйте неисправное печное отопление, не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не курите в жилом помещении, не включайте в сеть одновременно несколько электроприборов большой мощностью, уходя из дома выключайте все электроприборы из сети, не оставляйте детей без присмотра.