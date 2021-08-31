С целью минимизации возникновения пожаров и гибели людей на них работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям с участием корреспондента районной газеты «Авангард» проводят профилактическую работу в жилищном фонде.

Особое внимание уделяется домовладениям, в которых проживают воспитывающие детей семьи, а также граждане, ведущие асоциальный образ жизни и склонные к злоупотреблению алкоголем. В поле зрения и места, где уже были зафиксированы нарушения правил пожарной безопасности.

В ходе проверки домовладений спасатели напомнинают гражданам о необходимости подготовки своих домовладений к зимнему периоду, обследуют системы отопления, электросети и электрооборудование в домах, ведь зачастую в отопительный период пожары происходят именно по данной причине. Также уделяется внимание наличию в жилых комнатах автономных пожарных извещателей, проверяется их исправность, даны рекомендации по приобретению и установке в случае отсутствия таковых.

С жильцами домов работники МЧС проводят профилактические беседы, в ходе которых в очередной раз рассказывают гражданам о том, что зачастую беспечность, небрежность и невнимательность становятся причиной возникновения пожаров и гибели людей от них, а также вручают листовки профилактической направленности.