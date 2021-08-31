В последние годы в Республике Беларусь произошло несколько несчастных случаев со смертельным исходом от поражения электрическим током при использовании неисправных удлинителей. Только за июль 2021 года произошло три несчастных случая.

30 июля в Смолевичском районе 78-летняя пенсионерка на участке косила траву электрокосилкой с поврежденным удлинителем. Была смертельно травмирована электрическим током.

28 июля наждачник ОАО «Опытный завод металлоконструкций» в городе Минске выполнял работы по зачистке металлических изделий при помощи шлифовальной машинки, подключенной к электрической сети через удлинитель. В ходе работы заметил искрение удлинителя. Ошибочно отключил не тот удлинитель. При осмотре получил удар электрическим током, упал и ударился о бетонный пол.

28 июля мужчина во дворе своего дома занимался ремонтом самодельного удлинителя, состоящего из провода ПВС 4×2,5 и двойной накладной розетки с заземляющим контактом, без отключения от электрической сети. В результате чего был смертельно поражен электрическим током.

В связи с участившимися случаями гибели людей от электротока при использовании в работе неисправных удлинителей, применяемых для подключения бытовой техники, переносных светильников, ручного электроинструмента, насосов, торговых лотков и холодильников, электрических аппаратов и устройств, строительных машин и механизмов, и в целях исключения аналогичных случаев районная энергогазоинспекция рекомендует:

Проверить имеющиеся на предприятии (организации) удлинители на соответствие их требованиям электробезопасности:

1.1 Удлинители должны быть только заводского исполнения на напряжение не менее 250В для сети 220В и 500В для сети 380В;

1.2 Гибкие провода, шнуры и кабели должны быть с двойной изоляцией, удлинители должны быть трехжильными при напряжении 220В и пятижильными при напряжении 380В без скруток, сращиваний и других временных соединений;

1.3 Розетки и вилки должны быть трехконтактными при напряжении 220В и пятиконтактными при напряжении 380В и не иметь механических повреждений;

1.4 Поперечное сечение проводов удлинителя должно соответствовать допустимому длительному току нагрузки;

1.5 Электрическая сеть, к которой подключаются удлинители, питающие передвижные электроприемники, должна быть оснащена устройством защитного отключения (УЗО);

1.6 Удлинители должны быть защищены от механического воздействия сторонних предметов (мебели, оборудования, приборов и т.п.), и не препятствовать проходу людей или производству работ в местах прокладки удлинителей;

Провести:

2.1 Испытание всех имеющихся удлинителей с помощью мегаомметра на целостность изоляции;

2.2 Проверку целостности провода защитного заземления между заземляющим контактом штепсельной вилки и заземляющим контактом розетки.

Запретить:

3.1 Использование удлинителей с двухполюсными вилками и розетками без заземляющего контакта для оборудования, требующего заземления (зануления);

3.2 Использование самодельных или неисправных удлинителей;

3.3 Неэлектротехническому персоналу разбирать удлинители и проводить какой-либо ремонт, проводов и штепсельных соединений;

3.4 Оставлять без надзора включенные в сеть удлинители;

3.5 Использование удлинителей в особо опасных помещениях и вне помещений беззащитного проводника;

3.6 Наращивание удлинителей или использование двух и более удлинителей для подключения электроприемников;

3.7 Перегружать удлинители сверх номинального тока, указанного на розетке и вилке штепсельного разъема.

При несоответствии указанным требованиям имеющиеся удлинители изъять и приобрести новые, отвечающие вышеуказанным требованиям.

В соответствии с требованием Директивы № I Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» руководителям государственных органов, иных организаций независимо от форм собственности необходимо обеспечить, в том числе, здоровые и безопасные условия труда.

Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Виктор Коротчиков