31 июля в 16-30 на ЦОУ поступило сообщение о пожаре двух сараев в аг. Коммунар, Буда-Кошелевского района.
В результате пожара огнем повреждена кровля и имущество внутри двух кирпичных сараев 2,5х3 метров каждый. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.
МЧС в очередной раз напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:
— не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами;
-уходя из дома выключайте электроприборы из сети;
— храните спички и зажигалки в недоступных для детей местах;
-пресекайте детскую шалость с огнем, не оставляйте детей без присмотра;
— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким;
— курите только в специально отведенных для этого местах;
-обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.
Уважаемые граждане! Помните, что беспечность – приводит к трагедии. Берегите себя и своих близких!