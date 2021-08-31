31 июля в 16-30 на ЦОУ поступило сообщение о пожаре двух сараев в аг. Коммунар, Буда-Кошелевского района.

В результате пожара огнем повреждена кровля и имущество внутри двух кирпичных сараев 2,5х3 метров каждый. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

МЧС в очередной раз напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

— не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами;

-уходя из дома выключайте электроприборы из сети;

— храните спички и зажигалки в недоступных для детей местах;

-пресекайте детскую шалость с огнем, не оставляйте детей без присмотра;

— ни в коем случае не курите в квартире, домовладении и не позволяйте курить своим родным и близким;

— курите только в специально отведенных для этого местах;

-обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

Уважаемые граждане! Помните, что беспечность – приводит к трагедии. Берегите себя и своих близких!