В этот день в 1945 году американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросиму.

В 8 часов 15 минут на Хиросиму была сброшена первая в истории человечества боевая атомная бомба Little Boy («Малыш») с урановым зарядом. 9 августа в 11 часов 01 минуту экипаж самолета-носителя сбросил атомную бомбу Fat Man («Толстяк») с плутониевым зарядом (тротиловый эквивалент 20 тысяч тонн) на Нагасаки. В результате обеих бомбардировок пострадали около 300 тысяч человек (убиты, пропали без вести), около 200 тысяч человек подверглись радиоактивному облучению. В этом году отмечается 76-я годовщина атомной бомбёжки.