История маленького гродненца Сергея Мушальского – это ни что иное как тяжелая борьба за собственную жизнь. Ребенок родился раньше срока. Медики новорожденного выходили, а уже двумя месяцами позже ему провели операцию по удалению двусторонней паховой грыжи. В постоперационный период у Сережи развились тяжелые осложнения. Почти 8 месяцев мальчик провел в больницах: понадобилось ещё несколько сложных операций. Состояние малыша было тяжелым, положительных прогнозов никто не давал.

Сегодня Сереже 8 лет, он имеет основной диагноз – детский церебральный паралич и ряд сопутствующих заболеваний. Ребенок прошел долгий и тяжелый путь лечения и восстановления. В августе родители Сережи обратились в Центр помощи «Вера» с просьбой помочь приобрести для мальчика специализированную кресло-коляску Convaid Metro ME16. Он регулярно ездит на реабилитации, посещает коррекционный центр, поэтому коляска для него – основное средство передвижения, без которого невозможно нормально организовать жизнь и быт мальчика.

8 месяцев в больнице и неутешительные прогнозы

«Сережа появился на свет раньше срока в 25 недель и сразу попал в реанимацию, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Благодаря усилиям медиков сын пошел на поправку, спустя два месяца его смогли выписать домой. А уже месяцем позже провели операцию по удалению паховой грыжи. После операции у Сережи развились осложнения. Сын провел в реанимации 4 месяца. После нескольких хирургических вмешательств на кишечнике начался спаечный процесс. Медики собирали консилиум, приглашались высококвалифицированные специалисты из Минска, ребенку вывели стомы. Через какое-то время ему стало хуже. Сережу обследовали и снова экстренно забрали в операционную – была необходима сложная операция на сердце. После всех перенесенных операций сын находился в тяжелом состоянии», – повествует мама Ольга Мушальская.

Родителям оставалось в тот момент только молиться, надеяться и верить, что маленький Сережа проявит себя как настоящий боец и справится со всеми испытаниями. Материнское сердце просто разрывалось от боли, а звонки из реанимации так долго не приносили хороших новостей. Сегодня мама вспоминает все эти события как страшный сон. Вернуться домой мальчик смог только в возрасте 10-ти месяцев. Дальше родителям предстояла титаническая работа и сложнейший уход за ребенком. Сережа не мог самостоятельно кушать (только через зонд), нужно было заниматься и его физическим развитием.

Шаг за шагом, одна реабилитация за другой и мальчик научился сидеть, ползать, вставать у опоры и даже ходить с поддержкой. Родители через время смогли отойти от зондового кормления, помочь освоить некоторые навыки самообслуживания. Без преувеличения, для медиков история Сергея Мушальского – это пример настоящего чуда. Мальчику практически не давали шансов, а мама ребенка уверена, сын выжил благодаря молитвам, непоколебимой вере и медицинскому чуду.

Процесс восстановления у мальчика не прекращается по сегодняшний день. За все эти годы ребенок прошел множество реабилитаций и добился вместе с родителями больших успехов в развитии. Мальчику уже 8 лет, но реабилитация не прекращается до сих пор.

Сережа добился поразительных результатов

«Врачи, которые тогда спасали Сережку, наблюдая его сейчас, откровенно удивляются. Никто не предполагал, что ребенок, который столько пережил, был в таком тяжелом состоянии, научится всему тому, что мы умеем на сегодняшний день. Мы работаем не покладая рук с первого дня: постоянные курсы массажа и ЛФК, занятия дома. За ним очень сложно ухаживать. И сейчас сын проходит по 5-6 реабилитаций за год. Он быстро учится, старается, и я уверенна, что его состояние будет постепенно улучшаться. Мы верим, что он сможет встать самостоятельно на ноги», – надеется мама Ольга Владимировна.

Сегодня жизнь мальчика строится по графику реабилитаций. Месяц он проводит в Гродно, где занимается в ГУЗ «Гродненский областной центр реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля», месяц – с родными в Дятлово. Во время учебного года он посещает коррекционный центр: с ним занимаются специалисты и педагоги. Дома Сережа тоже много работает: ежедневно тренируется на беговой дорожке, выполняет комплексы упражнений лечебной физкультуры.

Сейчас ребенок ещё сильно зависит от коляски, так как самостоятельная ходьба пока не освоена. Мама возит сына на старой обычной коляске, которая прослужила ему почти семь лет. Но старый вариант уже не подходит по физическим параметрам, коляска неисправна и не соответствует особенностям диагноза ребенка.

Мальчику необходима специализированная коляска

«Учитывая физические особенности Сергея, мы подобрали модель Convaid Metro ME 16. Она легкая и помещается в багажник автомобиля, что для нас очень важно. Сергей часто бывает на реабилитациях и нам необходимо быть мобильными. В коляске есть настраиваемые по высоте подножки, что позволит отрегулировать их по росту ребенка, а также удобный 3-х точечный ремень безопасности. Такая модель отлично подойдет ребенку и позволит нам свободно перемещаться, ездить на реабилитации, гулять и посещать коррекционный центр», – поясняют родители Сергея Мушальского.

В Центр помощи «Вера» семья Мушальских обратилась, так как самостоятельно осилить покупку необходимого средства реабилитации родители не могут. Дохода в семье недостаточно, чтобы позволить себе такую дорогостоящую покупку. А без коляски Сережа сильно ограничен в своих возможностях и не может жить полноценной жизнью.

Центр помощи «Вера» обращается ко всем, кто может и желает помочь этому невероятно сильному мальчику!

Поддержать семью и помочь Сергею Мушальскому в приобретении для него кресла-коляски Convaid Metro ME16 (с комплектующими) стоимостью 141700 рос.руб. (4826 бел.руб. по курсу НБ РБ на 16.08.2021), Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Мушальский Сергей:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

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– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Мушальский ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Мушальский 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

6. Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555 Вы пожертвуете 3 рубля.

7. QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/, укажите цель пожертвования – Мушальский Сергей, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители! Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!