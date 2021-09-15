Последней точкой республиканского автопробега «Символ единства» стал мемориальный комплекс «Курган Славы» в Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Патриотическое мероприятие прошло в каждом регионе Беларуси. Автопробег охватил 118 районов за 13 дней. Каждый район передавал участникам марафона именные мешочки с зерном нового урожая, которые стали символом объединения и единения. На площадке мемориального комплекса «Курган Славы» участникам автопробега сегодня была передана последняя, недостающая часть урожая для того, чтобы испечь символический каравай.

«Минская область готовилась к этому событию. Участники автопробега объединили ветеранов, тружеников села, молодежь, принесли дух патриотизма, сплоченности народу и стране. Это невозможно не ощущать. Важно, что начало было положено у стен Брестской крепости, а сегодня автопробег завершается возле Кургана Славы. Это сакральные и святые места для каждого белоруса. На этой памяти, истории и традициях мы выстраиваем фундамент нашей суверенной, независимой и процветающей Беларуси», — сказала председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

Руководители РОО «Патриоты Беларуси» Сергей Рачковский и Анна Харута отметили, что автопробег объединил десятки тысяч неравнодушных к судьбе страны людей, которые вдохновили на новые проекты. «В первую очередь хочется сказать, что мы дома, а во вторую — поблагодарить всех тех, кто помог претворить в жизнь идею автопробега. Сначала не верилось, что получится объехать все районы. Но благодаря поддержке нам удалось это реализовать. Везде встречали очень радушно, гостеприимно, присоединялись к нам. В одних районах было 30 машин, в других намного больше. Получилось объединить десятки тысяч людей, которые будут поддерживать идею единения и после, — сказали руководители. — В течение автопробега, обещаясь с людьми, посещая значимые для страны места, уникальные объекты в глубинках, вдохновились на новые проекты — дома подумаем, как их реализовать».

Автопробег «Символ единства» стартовал в Брестской крепости 3 сентября. Он приурочен к Году народного единства.